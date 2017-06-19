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Рауль Хаджимба на заседании коллегии МВД

Хаджимба об убийстве и изнасиловании: никакой пощады и оправдания

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел 19 июня совещание с руководителями силовых ведомств.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Следствие по факту изнасилования несовершеннолетней девочки в селе Нижняя Эшера и по факту убийства Джгамазия А.Р. должно быть проведено объективно и законно, сказал на совещании с руководителями силовых структур республики в понедельник 19 июня президент Абхазии Рауль Хаджимба, сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Здание генрокуратуры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генпрокуратура об убийстве девушки в Сухумском районе: подозревается отец

"Никакой пощады, никаких оправданий не должно быть. Следствие должно быть проведено качественно и со всеми вытекающими последствиями. И чтобы ни у кого не возникало мыслей, что кто-то кого-то пытается здесь защищать. Никакой защиты быть не может. Есть преступление, и преступление должно быть расследовано. Объективно, законно. Никаких других действий быть не может", — заявил Хаджимба.

В совещании приняли участие генеральный прокурор Зураб Ачба, врио министра внутренних дел Нугзар Хагуш и председатель СГБ Зураб Маргания, которые доложили президенту о ходе расследования.

17 июня в селе Баслата Сухумского района на проезжей части был обнаружено тело Анжелы Джгамазия 1994 года рождения с огнестрельным ранением в затылочную область головы. В убийстве девушки подозревается ее отец Роберт Джгамазия, который находится в розыске.

Ранее, 13 июня 2017 года, Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Астамура Северьяновича Джопуа, 1981 года рождения, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней в селе Нижняя Эшера в ночь с 11 на 12 июня. Позже Джопуа сдался сотрудникам Службы государственной безопасности, но отказался от дачи показаний.



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