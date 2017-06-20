Попечительский совет "Послов доброй воли" возглавил Игорь Барциц

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Мария Шелудякова. Главой попечительского совета благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" стал известный юрист, директор факультета ИГСУ РАНХиГС Игорь Барциц, сообщил Sputnik координатор движения Даур Барганджия. Попечительский совет движения будет заниматься обсуждением и подготовкой проектов.

В состав совета также вошли глава абхазской диаспоры Беслан Агрба, знаменитый футболист Ахрик Цвейба и первый российский хоккеист Абхазии Адгур Джугелия. С российской стороны к совету присоединились сопредседатель организации "Деловая Россия" Андрей Назаров и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Мамедов.Инал Ардзинба поддерживает движение на общественных началах.

Кроме того, в Сухуме скоро откроется общественная приемная движения "Послы доброй воли Абхазии", куда сможет обратиться любой желающий. Общественная приемная станет своего рода штаб-квартирой движения, где постоянно будет находиться дежурный. По возможности к работе опорного пункта присоединятся сами послы доброй воли, известные в Абхазии и за ее пределами политики, деятели культуры и спорта.

Движение реализует гуманитарные проекты в здравоохранении, образовании и многих других сферах. Подробную информацию о реализации акций в рамках благотворительных проектов можно найти на недавно запущенном сайте "Послов доброй воли" – poslyapsny.org.

Акция "Полки добра" в рамках проекта "Добро без границ" стартовала 17 июня. Первая "Полка добра" с бесплатными предметами первой необходимости появилась в торговом комплексе "Сухум-маркет". Скоро такие полки можно будет найти в магазинах многих городов страны.



