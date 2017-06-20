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Дом правительства Абхазии в Сухуме. Архивное фото.

СМИ: Выстрелы были слышны в здании правительства Абхазии

© Sputnik. Алексей Никольский
В Абхазии
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Темы:
Выстрелы в здании Кабмина (3)
101427

В средствах массовой информации появилась информация о перестрелке в здании правительства Абхазии.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Выстрелы были слышны в здании правительства Абхазии у кабинета председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Абхазия-Информ".

"В корпусе №3 Кабинета Министров по улице Званба, 9 произошел инцидент со стрельбой из пистолета. По словам сотрудников, работающих в корпусе, около 10 часов (совпадает с мск) раздались выстрелы у кабинета председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадры Агрба. Фамилия стрелявшего уточняется", — говорится в сообщении. 

Темы:
Выстрелы в здании Кабмина (3)


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