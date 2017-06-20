СМИ: Выстрелы были слышны в здании правительства Абхазии

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Выстрелы были слышны в здании правительства Абхазии у кабинета председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Абхазия-Информ".

"В корпусе №3 Кабинета Министров по улице Званба, 9 произошел инцидент со стрельбой из пистолета. По словам сотрудников, работающих в корпусе, около 10 часов (совпадает с мск) раздались выстрелы у кабинета председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадры Агрба. Фамилия стрелявшего уточняется", — говорится в сообщении.