Президент пообещал подумать о создании кинотеатра в Абхазии

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. Создать государственный кинотеатр предложил Раулю Хаджимба куратор фестиваля "Стоянка человека" Александр Шеваршидзе-Чачба на встрече президента с организаторами фестиваля, Хаджимба обещал подумать над предложением.

"Телепоказ "Софички" — это, с одной стороны, чудесно, потому что фильм увидят во всех уголках Абхазии, с другой стороны, это показатель проблемы, — сказал Шеваршидзе-Чачба. — Фильм идет на абхазском языке с русскими субтитрами, Абхазия есть в титрах, съемки проходили у нас, а сделать премьеру в кинотеатре, как это и положено, мы не можем".

По словам куратора фестиваля, организаторы "Стоянки человека" готовы содействовать этой работе.

"Давайте подумаем об этом", — сказал Рауль Хаджимба об инициативе.

© Sputnik. Зафас Гамгия Встрече президента с организаторами фестиваля "Стоянка человека"

Фильм "Софичка" снят ученицей Александра Сокурова Кирой Коваленко по одноименной повести Фазиля Искандера в абхазских селах Арасадзыхь и Члоу в 2015 году. Премьера состоялась 20 ноября 2016 года на таллинском кинофестивале "Темные ночи". Картина повествует о судьбах жителей горного абхазского села, события в ней охватывают достаточно большой период времени минувшего столетия.