16:01 20 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Встрече президента с организаторами фестиваля

Президент пообещал подумать о создании кинотеатра в Абхазии

© Sputnik. Зафас Гамгия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
29140

21 июля в рамках фестиваля "Стоянка человека" пройдет абхазская премьера фильма Киры Коваленко "Софичка", картина будет показана по Абхазскому телевидению из-за отсутствия в республике кинозалов.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. Создать государственный кинотеатр предложил Раулю Хаджимба куратор фестиваля "Стоянка человека" Александр Шеваршидзе-Чачба на встрече президента с организаторами фестиваля, Хаджимба обещал подумать над предложением.

"Телепоказ "Софички" — это, с одной стороны, чудесно, потому что фильм увидят во всех уголках Абхазии, с другой стороны, это показатель проблемы, — сказал Шеваршидзе-Чачба. — Фильм идет на абхазском языке с русскими субтитрами, Абхазия есть в титрах, съемки проходили у нас, а сделать премьеру в кинотеатре, как это и положено, мы не можем".

По словам куратора фестиваля, организаторы "Стоянки человека" готовы содействовать этой работе.

"Давайте подумаем об этом", — сказал Рауль Хаджимба об инициативе.

Встрече президента с организаторами фестиваля Стоянка человека
© Sputnik. Зафас Гамгия
Встрече президента с организаторами фестиваля "Стоянка человека"

Фильм "Софичка" снят ученицей Александра Сокурова Кирой Коваленко по одноименной повести Фазиля Искандера в абхазских селах Арасадзыхь и Члоу в 2015 году. Премьера состоялась 20 ноября 2016 года на таллинском кинофестивале "Темные ночи". Картина повествует о судьбах жителей горного абхазского села, события в ней охватывают достаточно большой период времени минувшего столетия. 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Соня Хубаева
    Чужая религия

    Первые секты пришли в Южную Осетию из Грузии, сообщила Уполномоченный по делам религии при президенте Южной Осетии Соня Хубаева.

  • Вице-премьер, глава Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов
    Стыдно, господа!

    Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов считает, что сопредседателям Минской группы ОБСЕ должно быть стыдно за свою безрезультатную деятельность.

  • Флаги стран ЕС
    Большие надежды

    Армения надеется на подписание всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве с ЕС на предстоящем саммите Восточного партнерства.

  • Соня Хубаева
    Чужая религия

    Первые секты пришли в Южную Осетию из Грузии, сообщила Уполномоченный по делам религии при президенте Южной Осетии Соня Хубаева.

  • Вице-премьер, глава Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов
    Стыдно, господа!

    Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов считает, что сопредседателям Минской группы ОБСЕ должно быть стыдно за свою безрезультатную деятельность.

  • Флаги стран ЕС
    Большие надежды

    Армения надеется на подписание всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве с ЕС на предстоящем саммите Восточного партнерства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красочный забег
"Примадонны", Путин, Ленин: неделя в объективе
Амиран Лагвилава рассказал, почему байкеры не имеют право на ошибку
Амиран Лагвилава рассказал, почему байкеры не имеют право на ошибку
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Соцсети

Sputnikabkhazia