Два месяца под стражей: Астамуру Джопуа избрана мера пресечения

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней Астамуру Джопуа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

"Судьей суда Сухумского района Александром Степановым в здании УВД Сухума было рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя прокуратуры Сухумского района об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Защитник Астамура Джопуа адвокат Константин Чагава просил суд избрать в отношении своего подзащитного иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

13 июня 2017 года Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Джопуа Астамура Северьяновича, 1981 года рождения.

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения, на территорию нефункционирующей Спортивной базы и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил с ней половой акт.

15 июня 2017 года Астамур Джопуа, 1981 года рождения был объявлен в розыск.



