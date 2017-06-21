"Фонограф-джаз-бэнд" Сергея Жилина выступит с концертами в Абхазии

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Амра Амичба. Полуторачасовая программа "Фонограф-джаз-бэнд" Сергея Жилина будет посвящена группе The Beatles. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор коллектива Екатерина Еремеева.

Полуторачасовая программа, которую представят абхазскому зрителю, называется "Let it Beatles".

"Фонограф-джаз-бэнд" исполнит все известные хиты The Beatles, — сказала Еремеева. — Гость программы Милена Барциц — участница детского шоу "Голос". Мы ее пригласили спеть совместно с коллективом Сергея Жилина, потому что посчитали, что так как она из Абхазии, то должна выступить в филармонии. Милена тоже поет песню из репертуара The Beatles".

По словам Екатерины Еремеевой, "Фонограф-джаз-бэнд" Заслуженного артиста России Сергея Жилина планирует каждый год приезжать в Абхазию с концертами.

"Помимо того, что принимали участие в фестивале "Хибла Герзмава приглашает…", лет семь назад мы уже выступали в филармонии, — сказала директор коллектива. — Публика очень благодарная, понимающая. Вкус очень хороший, вашего зрителя не обманешь. И это еще больше нас убеждает в том, чтобы делать концерты в Абхазии. Мы всегда с радостью приезжаем. И друзей агитируем, чтобы они приезжали и отдыхали именно в Абхазии, потому нигде нет такой природы, таких людей и такого гостеприимства. Мы любим очень вас. Если привозим своих друзей, то они влюбляются в страну, и потом уже и без нас приезжают в Абхазию. Я хочу, чтобы это получалось у нас каждый год".

Екатерина Еремеева заметила, что у Сергея Жилина много друзей и знакомых в Абхазии.

"В субботу после концерта в филармонии попадаем на свадьбу сына близкого друга Сергея Жилина. Вот там мы и будем поздравлять молодоженов", — рассказала директор "Фонограф-джаз-бэнд".

Концерт "Фонограф-джаз-бэнд" Заслуженного артиста России Сергея Жилина пройдет 22 июня во Дворце культуры Гагры и 23 июня в Абхазской государственной филармонии в Сухуме.