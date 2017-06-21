СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дорога "Гулрыпш — Южный приют" в Кодорском ущелье будет восстановлена в течение десяти дней, сказал корреспонденту Sputnik директор Госкомпании "Абхазберегозащита" Игорь Казанба.

Завершить ремонтные работы дороги планировалось раньше, однако, как сообщил директор "Абхазберегозащиты", из-за отсутствия необходимых материалов для буровзрывных работ, восстановление дороги началось 19 июня.

"Работы идут, проводятся поэтапно буровзрывные работы и расчистка. Метр за метром вырубаем дорогу и идем дальше", — подчеркнул Казанба.

Часть дороги "Гулрыпш — Южный приют" в Кодорском ущелье была смыта вышедшей из берегов рекой Кодор, самые крупные обвалы были зафиксированы 19 мая.

Дорога была разрушена на двух участках, протяженностью около 50 метров каждый, на расстоянии 100 метров друг от друга.

19 мая президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, посвященное состоянию дороги в Кодорском ущелье "Гулрыпш — Южный приют".

Президент поручил премьер-министру Беслану Барциц поставить вопрос о включении ремонта дороги в повестку Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Протяженность дороги составляет 80 километров, на ней расположены 22 моста и два тоннеля.