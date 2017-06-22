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Пресс-конференция Игоря Казанба на АТ

Казанба: дорога "Гулрыпш—Южный приют" требует постоянного обслуживания

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Один из двух тоннелей, расположенных на дороге, ведущей к Южному приюту, требует ремонта, сказал на пресс-конференции глава Госкомпании "Абхазберегозащита" Игорь Казанба.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Дорога "Гулрыпш — Южный приют" требует постоянного обслуживания для ее нормального функционирования, сказал в четверг на пресс-конференции на Абхазском телевидении директор Госкомпании "Абхазберегозащита" Игорь Казанба.

"Нужно постоянно следить за дорогой. Необходимо произвести отвод воды, которая стекает с гор, расчистить обочины. Для этого требуются финансовые вложения, нужны человеческие ресурсы. Раньше по этой дороге автобус рейсовый ходил несколько раз в день. Было специальное дорожное управление, занимавшееся этим участком дороги", — рассказал Казанба.

По словам главы "Абхазберегозащиты", в последние годы дорога, которая имеет республиканское значение, была значительно повреждена курсирующими по ней лесовозами и прочей тяжелой техникой. 

Казанба также рассказал журналистам о двух тоннелях, расположенных на отрезке дороги, ведущей к Южному приюту. Один из них, отметил он, требует срочного ремонта.

"Тоннель, который поменьше, относительно в нормальном состоянии. Там разбита только проезжая часть. В большом тоннеле появились трещины, вывалы. Мы приглашали российских специалистов. Они осмотрели, представили нам смету — дорогостоящий вид работы. Тоннель не аварийный, но им уже сегодня нужно заняться", — подчеркнул он.

Говоря о смытой в результате дождей части дороги "Гулрыпш — Южный приют" в Кодорском ущелье, Игорь Казанба отметил, что на ремонтно-восстановительные работы из республиканского бюджета выделено около миллиона рублей. По его словам, в течение десяти дней дорога для проезда автомобилей будет открыта.

Глава Госкомпании "Абхазберегозащита" Игорь Казанба также рассказал журналистам о том, что в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015 — 2017 годы компания планирует провести очистку ряда рек в Сухуме  и Гагре, а также улучшить материально-техническую базу компании.



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