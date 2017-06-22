Работы по расчистке русла реки Гнилушка в Сухуме завершены

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по расчистке и углублению реки Гнилушка в Сухуме завершены, сказал корреспонденту Sputnik начальник ГУ "Горстрой" при администрации Сухума Тимур Агрба.

"Работы велись в два этапа — это расчистка зарослей, кустарников и деревьев, чтобы техника могла подъехать. Дальше у нас работала гусеничная техника, использовали экскаватор, самосвалы для вывоза мусора, колесный трактор. Затем расчищали реку и углубляли ее", — добавил он.

Русло реки Гнилушка, впадающее в маякское озеро, не чистилось и не углублялось с 2004 года, рассказал Агрба. По этой причине в ливни речка выходила из берегов и подтапливала жилые дома, отметил он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:13 / 1.62Mb / ) Предоставлено Горстрой Предоставлено Горстрой Очистка гнилушки от мусора

"По словам жителей, с 2004 года по 2012 год река не выходила из берегов и не доставляла беспокойств. Но по причине того, что русло заросло, люди набросали туда очень много бытового мусора, создавшего затор под мостами. Мы этот мусор вручную вытаскивали из-под мостов", — сказал начальник "Горстроя".

Помимо расчистки и углубления русла Гнилушки, рабочие еще и расширили его, подчеркнул Агрба.

"Раньше жителей топило при сильном ливне, теперь уже это невозможно, потому что мы очень широко и глубоко очистили реку. Мы ее расчистили до маякского озера, куда она впадает, озеро в свою очередь имеет канал, который идет под плитами до моря", — отметил он.

Очистка гнилушки от мусора © Фото: Горстрой

Очистка гнилушки от мусора © Фото: Горстрой

Очистка гнилушки от мусора © Фото: Горстрой 1 / 3 © Фото: Горстрой Очистка гнилушки от мусора

По словам Агрба, администрация Сухума не в состоянии своими силами провести работы по расчистке этого участка реки. Как сообщил Тимур Агрба, в 2017 планируется расчистить реку от маякского озера до моря.



