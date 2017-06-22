Споры о "Софичке": абхазская телепремьера года

Sputnik, Владимир Бегунов.

Фильм Киры Коваленко "Софичка" наконец добрался до Абхазии, его показали по телевидению.

"Через пять минут начнется прямой эфир, — говорит ведущий Валерий Кураскуа. – Организаторы коротко скажут о фильме, и начнем просмотр. Все остальное — после показа".

Мы в студии АГТРК. На сцене – организаторы фестиваля культуры Искандера "Стоянка человека" и актеры фильма: Циала Инапшба, сыгравшая Софичку в возрасте, и Рауль Кове, снявшийся в роли взрослого Нури, брата главной героини. В обсуждении участвуют ветераны и молодые кинематографисты Абхазии.

"Как тебе фильм?" – спрашиваю у коллеги.

"Этот актер, он не Рауф, — отвечает она. – Не представляю, как в такого персонажа можно влюбиться на всю жизнь, вообще, не тот типаж. Это, конечно, чисто женская точка зрения, но в данном случае она для меня основная".

Фильм заканчивается и оставляет очень странное впечатление. Скорее, это экспортный вариант для зрителей, которые ничего об Абхазии не знают. Поэтому рассыпан сюжет Искандера, чтобы освободить время под длительные пейзажи, обряды и этнографические бытовые мелочи. Как фильм о далекой стране, он холоден и отстранен.

"Зритель не будет смотреть такое кино, — говорит директор студии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотиа. — Сюжет, как будто специально разрушен. Сравните эту картину с работами Отара Иоселиани. У него фильмы сняты в таком же стиле, но в них есть связки, сюжет, предметы взаимодействуют между собой. "Софичка" хорошо снята, но в ней нарушена драматургия".

Ведущий Валерий Кураскуа вступает в дискуссию.

"Там заложен особый прием, он разбивает время, — говорит ведущий. – Это авторский взгляд режиссера, а не просто пересказ книги".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный показ и открытое обсуждение фильма «Софичка»

Вячеслав Аблотиа начинает доказывать, что авторский взгляд здесь ни при чем, в любой философской интерпретации важна драматическая последовательность, здесь же история раздроблена, простому зрителю фильм будет непонятен.

"Не надо плохо думать о зрителе", — убеждает Валерий Кураскуа.

Даут Логуа, работавший помощником режиссера на съемках "Софички", рассказывает, что во время съемок было снято много материала, не вошедшего в окончательный монтаж, который мог бы многое объяснить зрителю.

"Не читавшему повесть зрителю будет сложно следить за линией повествования, — сказал Логуа. — Но тягость и печаль жизни Софички здесь присутствует. Фильм оставляет впечатление, и это, наверное, главное!"

По словам куратора фестиваля Алексея Шеваршидзе-Чачба, молодой автор под руководством Александра Сокурова сделала большой фильм, который погружает зрителя в свою атмосферу.

"На премьере "Софички" в московском кинотеатре "Октябрь" большей частью были российские зрители, — рассказал Шеваршидзе-Чачба. — Они не знали язык, наверняка плохо знали Абхазию, но эти люди говорили, что испытали полное погружение в нашу культуру. Это кино, которое стирает границы".

Режиссер и бильд-редактор Sputnik Илона Хварцкия сказала, что накануне была на спектакле по "Софичке" в РУСДРАМе, и у нее спектакль, фильм и книга наслоились друг на друга. Но в версии Киры Коваленко ей, как зрителю, не хватило раскрытия образов героев, их личные истории и мотивы поступков не были понятны и поэтому не вызывали сопереживания. Сюжет сводился только к Софичке.

Кто-то принял фильм, кто-то нет. Несомненно, что это кино было необходимо республике. Фильм получал призы на зарубежных кинофестивалях, одновременно презентуя Абхазию для иностранцев. Даут Логуа говорил, что неплохо было бы, чтобы государство начало поддерживать своих кинематографистов, чтобы фильм такого же технического уровня можно было бы снять внутри страны.



