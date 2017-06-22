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Лекарственные препараты

Минздрав: подписанное с РФ соглашение обеспечит льготников медикаментами

© Fotolia/ Mrallen
В Абхазии
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Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан республики подписано Абхазией и Россией в четверг 22 июня.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Обеспечение льготных категорий граждан Абхазии как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами, предполагает подписанное в четверг 22 июня соглашение "О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия", сообщили Sputnik в пресс-службе Минздрава республики.

"Соглашение "О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии», вступит в силу после ратификации Государственной Думы России и Народного Собрания Абхазии и предполагает обеспечение льготных категорий граждан как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами", — говорится в сообщении пресс-службы. 

По информации Минздрава, документ подписали министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников. 

Соглашение предусматривает обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих в республике. В данную категорию граждан входят, в частности, дети-инвалиды, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане.

"В ходе подписания  состоялось обсуждение широкого спектра вопросов взаимодействия министерств здравоохранения двух стран, речь зашла и о подготовке к подписанию соглашения «Об организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия в системе ОМС РФ и оказания им медицинской помощи в медицинских учреждениях РФ в рамках ОМС", — подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, в ходе визита в Москву министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия встретился с руководством Российской медицинской академии последипломного образования, где обсуждены вопросы последипломной подготовки абхазских медиков как в непрерывном цикле образования, так и прохождения клинической ординатуры и аспирантуры. Достигнута договоренность о подписании в ближайшее время соответствующего договора в этом направлении. Уже с сентября текущего года начнутся выездные циклы усовершенствования медицинских навыков на базе медицинских учреждений Абхазии.

 




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