Писатель, журналист, патриот: Анатолию Возба исполнилось бы 85 лет

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Анатолий Возба прожил яркую, достойную жизнь писателя, журналиста и общественного деятеля, сказал корреспонденту Sputnik Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

"В течение десятилетий он был членом Союза журналистов и членом Союза писателей Абхазии", — добавил Ласуриа.

Его вклад в литературу, журналистику и общественную работу значителен, сказал Народный поэт Абхазии.

"В абхазской литературе в жанре сатиры и юмора Анатолий Возба проявил себя замечательным мастером. Он создавал свои юмористические рассказы не ради того, чтобы кого-то рассмешить, хотя это тоже было немаловажно. Самое важное то, что сатирическими рассказами он поднимал социально важные вопросы, осуждал пороки своего времени, высмеивал нерадивых чиновников и так далее", — рассказал Ласуриа.

Из подобных рассказов можно было узнавать прототипы, с которых Анатолий Возба писал своих героев, говорит он.

"Работал он в основном в жанре коротких рассказов, это нелегкий жанр, который не каждому удается, но его перу принадлежат также и довольно объемные полотна, такие как повесть, посвященная историческому персонажу, народному герою Хаджарату Кяхба", — подчеркнул он.

© Фото: из архива семьи Возба Анатолий Возба

Анатолий Возба был талантливым писателем, его произведения отличались образностью и содержанием, сказал Ласуриа.

"Он был очень популярным человеком в Абхазии, среди писателей и интеллигенции. Я думаю его яркие рассказы, фельетоны надолго останутся в народной памяти. Анатолий Возба был патриотом, в те нелегкие времена, когда шла национально-освободительная борьба абхазского народа он принимал самое активное участие в решении судьбоносных вопросов, ни одно собрание, посвященное национальным вопросам не проходило без него", — отмечает Народный поэт.

Анатолий Возба родился 22 июня 1932 года в селе Лыхны Гудаутского района. Окончив сельскую школу, он поступает в Московский дорожно-строительный институт, после окончания которого он трудится учителем в Гудаутской средней школе №1, а затем инспектором в РОНО.

В 1967 году был переведен заместителем редактора районной газеты "Бзыбь". В этой должности он пробыл, если не считать год работы заведующим отделом областной газеты "Апсны Капш", двадцать три года.

С декабря 1991 года он возглавил редакционный коллектив газеты "Бзыбь".

Анатолий Возба известен как активный участник в общественной работе, был лектором общества "Знание", руководителем литературного кружка при районной газете, избирался народным заседателем Верховного Суда Республики Абхазия, а также председателем Гудаутского отделения Народного Форума "Аидгылара". Анатолий Возба ушел из жизни в 1994 году.



