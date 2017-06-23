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Торжественное вручение дипломов Сухумского высшего военного училища

Сухумское военное училище выпустило новых офицеров

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Все восемь офицеров, окончивших Сухумское высшее общевойсковое командное училище, уже распределены по различным военным частям республики.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восемь офицеров завершили учебу в Сухумском высшем общевойсковом командном училище, торжественное вручение им дипломов об окончании учебы состоялось у Мемориала Славы в Сухуме в пятницу 23 июня.

"Все восемь офицеров распределены на должности в системе Министерства обороны республики. Приказом министра обороны им присвоено первое звание офицера, а также им выданы дипломы государственного образца об окончании учебного заведения", — сказал корреспонденту Sputnik начальник Сухумского высшего общевойскового училища Алхас Жиба.

По его словам, офицеры в течение месяца будут находиться в отпуске, затем приступят к своим служебным обязанностям по месту распределения. 

"В этом году мы начали набор новых учащихся в мае, по приказу министра он длился полтора месяца. Мы приняли документы от 44 желающих поступить в наше училище, через неделю начинаются вступительные экзамены", — рассказал Жиба.

Торжественное вручение дипломов Сухумского высшего военного училища
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественное вручение дипломов Сухумского высшего военного училища

После сдачи экзаменов студенты пройдут курс молодого бойца в течение месяца. С новобранцами училища будут заниматься лучшие офицеры и педагоги, сообщил Алхас Жиба.

Училище было создано приказом министра обороны Абхазии в 2000 году и начало свою работу как Сухумское военное общевойсковое командное училище. 

В 2005 году постановлением Кабинета Министров Абхазии оно было преобразовано в Сухумское высшее общевойсковое командное училище. 




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