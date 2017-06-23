"Молодежное участие и развитие в Абхазии": три года проекту СДЮ и Unicef

Sputnik, Амра Амичба.

За три года проекта "Молодежное участие и развитие в Абхазии" во всех районах республики открыты молодежные клубы при школах, кабинеты химии и физики оснащены наглядным пособием. Об это корреспонденту Sputnik рассказала замдиректора Сухумского дома юношества Аида Ладария.

В молодежных клубах учащиеся школ обучались по нескольким направлениям — гражданское образование, здоровый образ жизни, экология, математика и естественные науки.

"Это очень большой проект. В каждом районе Абхазии проект осуществлялся в одной городской и двух сельских школах, — уточнила Ладария. — Сельские школы у нас как-то обделены. Школы не имеют достаточно возможностей. В наших школах нет наглядных пособий. И в рамках проекта каждая школа получила очень большое количество наглядных пособий, мини-лаборатории по физике, химии, биологии, экологии. Были отремонтированы комнаты — специальные помещения, где они проводят свои занятия. Даже скелеты повезли им. Дети не видели скелета никогда, и была такая радость, когда мы привезли им скелеты".

По словам замдиректора СДЮ, за три года проведена масса мероприятий между школами и внутри школ.

© Sputnik. Амра Амичба Финальное мероприятие проекта "Молодежное участие и развитие в Абхазии", который осуществляет в 18 школах республики Сухумский дом юношества совместно с Детским фондом ООН Unicef, прошло 23 июня в Сухуме

"Это и викторины, и олимпиады, и поездки друг к другу, и экскурсии, а также научно-практические конференции и акции по экологии, защите окружающей среды и многое другое, — отметила Аида Ладария. — В этом году ввели еще и английский язык. Потому что у нас школьные программы так устроены, что дети умеют читать и писать, но не говорят, практики нет. Мы ставим различные спектакли, чтобы дети отработали свой речевой аппарат".

На финальном мероприятии проекта "Молодежное участие и развитие в Абхазии" учащиеся школ из районов республик представили праздничную программу.

С мини-спектаклем на английском языке выступили участники молодежных клубов "Атана" из Гудауты, "Искатели отличного" из села Первый Гал, "Зеленая планета" из Сухума.

Концертные номера исполнили школьники из сел Абгархук, Уарча, Хиацха, поселка Гулрыпш.

"Проекты будут продолжаться. Дети — это будущее Абхазии, им завтра управлять страной. Дать им жизненные навыки - основная цель нашей программы", — подчеркнула Аида Ладария.

Руководитель молодежного клуба "Гармония" при Гулрыпшской школе Офелия Запунян — учительница химии и физики. И по ее словам, интерес к ее предметам у учеников возрос, когда проявилась возможность проводить практические занятия.

"Гулрыпшская школа получила аппаратуру, видео-проекторы, ноутбук, кабинеты химии и физики оснащены наглядными пособиями. Микроскопы, наконец, у нас появилось. Самое главное, что дети развиваются. Дети с удовольствием посещают уроки", — заметила Офелия Запунян.

Слова учительницы подтвердила и ее ученица Виолетта Сурменелян.

"Я собираюсь поступать на медицинский факультет, поэтому практика и лабораторные работы, которые проходят в кабинете химии, наглядно все показывают, что мне, безусловно, пригодится", — сказала ученица 11 класса.

В завершении мероприятия представители 18 школ обменялись сувенирами, который каждый сделал вручную.



