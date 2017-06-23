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Батал Табагуа

Табагуа: ни одно государство не может существовать без силовых структур

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Внеочередное заседание Общественной палаты, посвященное сложившейся криминогенной ситуации в стране, состоялось в пятницу 23 июня.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ни одно государство не может существовать без силовых структур, сказал депутат Парламента Батал Табагуа во время внеочередного заседания Общественной палаты в пятницу 23 июня.

"Когда создают государство, сперва строят тюрьму, затем больницу и так далее. Для того чтобы выжить, необходимо поднять авторитет органов правопорядка. Думаю, что очень хорошо, что создается общественный совет при силовых ведомствах, нигде в мире Министерство внутренних дел самостоятельно все вопросы решить не может", — добавил он.

Общественность должна поддерживать деятельность органов внутренних дел, уверен депутат Парламента.

"Если на берегу будет молодежь драться, то ни один человек не позвонит в милицию и не скажет об этом. У каждого принцип — "моя хата с краю", поэтому мы должны преодолеть это, иначе мы ничего не добьемся и ничего не сделаем", — сказал Батал Табагуа.

Парламент Абхазии планирует провести встречи с представителями правоохранительных органов, рассказал депутат.

"Мы хотим встретиться с руководством этих ведомств, не с целью уличать их в плохой работе, а, наоборот, поговорить о том, что мы должны сделать для того, чтобы им помочь, и что они должны сделать. Есть мнение о том, чтобы выйти к президенту с предложением, что, может быть, имеет смысл отказаться от некоторых проектов, найти деньги и создать мощное Министерство внутренних дел", — отметил он.

Батал Табагуа подчеркнул, что для эффективной работы органов внутренних дел необходимо увеличить финансирование.

"Нам нужно общими усилиями создать мощное Министерство внутренних дел, если мы это не сделаем, то просто не сохранимся", — сказал депутат.

Во встрече приняли участие президент Рауль Хаджимба, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шамба, Секретарь Совбеза Мухамед Килба, глава СГБ Зураб Маргания, генпрокурор Зураб Ачба, заместители министра внутренних дел, депутаты Парламента.




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