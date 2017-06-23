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Соревнования по дзюдо. Архивное фото.

На "Кубке Абхазии" по дзюдо абхазские спортсмены взяли 14 золотых медалей

© flickr.com/
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (130)
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IX традиционный Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек "Кубок Абхазии" проходил в Сухуме с 21 по 23 июня.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. На "Кубке Абхазии" по дзюдо абхазские спортсмены выиграли 14 золотых медалей, сказал корреспонденту Sputnik главный судья соревнований, заслуженный тренер Абхазии Андрей Погосов.

"Спортсмены из Карачаево-Черкессии выиграли 10 золотых медалей, Адыгея – 5 медалей высшей пробы. Юные дзюдоисты из Сочи и Ставрополя выиграли по 4 золотых наград, ДНР – 3 золота", — добавил он.

Абхазские дзюдоисты показали хорошую борьбу, результаты соревнований положительные, отметил Погосов. 

В соревнованиях было разыграно 45 медалей. В турнире участвовали спортсмены в возрасте от 7 до 15 лет.

В Международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек "Кубок Абхазии" было представлено 23 команды, в которую входили 412 спортсменов. Это команды из Абхазии, Российской Федерации, Белоруссии и Донецкой народной республики. 

В турнире по дзюдо "Кубок Абхазии" участвуют более 50 спортсменов из различных районов республики.

 

Темы:
Спортивная Абхазия (130)


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