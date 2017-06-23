На "Кубке Абхазии" по дзюдо абхазские спортсмены взяли 14 золотых медалей

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. На "Кубке Абхазии" по дзюдо абхазские спортсмены выиграли 14 золотых медалей, сказал корреспонденту Sputnik главный судья соревнований, заслуженный тренер Абхазии Андрей Погосов.

"Спортсмены из Карачаево-Черкессии выиграли 10 золотых медалей, Адыгея – 5 медалей высшей пробы. Юные дзюдоисты из Сочи и Ставрополя выиграли по 4 золотых наград, ДНР – 3 золота", — добавил он.

Абхазские дзюдоисты показали хорошую борьбу, результаты соревнований положительные, отметил Погосов.

В соревнованиях было разыграно 45 медалей. В турнире участвовали спортсмены в возрасте от 7 до 15 лет.

В Международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек "Кубок Абхазии" было представлено 23 команды, в которую входили 412 спортсменов. Это команды из Абхазии, Российской Федерации, Белоруссии и Донецкой народной республики.

В турнире по дзюдо "Кубок Абхазии" участвуют более 50 спортсменов из различных районов республики.