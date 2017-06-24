Beatles и побег двух блондинок из филармонии: концерт Сергея Жилина с аншлагом

СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. Концерт Сергея Жилина и его музыкантов собрал полный зал слушателей, выступление прошло с аншлагом.

Гостем программы стала Милена Барциц – абхазская участница детского шоу "Голос" и конкурса "Новая Волна" в 2016 году. Она пела в трех номерах полуторачасовой программы.

Сергей Жилин на пресс-конференции Sputnik рассказывал, что изначально для девочки был придуман один номер, но, так как программа "Let it Beatles" — это не просто концерт, а музыкальный спектакль, появление артиста только с одной песней было бы странным.

Милена получила несколько букетов цветов от благодарных зрителей

Концертная программа представляла собой переработанные песни ливерпульской четверки в разных стилях: джаз, регги, фанк, диксиленд (плавное направление джаза, принесенное белыми исполнителями — ред.). Вокал в программе только женский. Композиции исполняли Нина Серова и Ирина Братис.

"Прожженные фанаты битлов говорят, что сначала женские голоса дают непонятные ощущения, а в середине первого отделения все становится на места и уже не вызывает никаких вопросов", — объясняет Жилин.

Несколько знаменитых композиций, например, "Yesterday", прозвучали без слов, дав возможность слушателю остаться один на один с музыкой. Одному из таких номеров предшествовала театральная сценка: вокалистки, несмотря на возмущение маэстро, сбежали со сцены с бас-гитаристом, а потом исчезли за дверью филармонии. Правда, совсем ненадолго.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт "Let it Beatles" коллектива "Фонограф-джаз-бэнд"

Более или менее близко к оригиналу прозвучали только две композиции "Help" и "My Valentine".

"Это было прекрасно, – говорит один из слушателей Беслан из Сухума. – Не так часто у нас проходят такие зажигательные концерты. Трудно было усидеть на месте!"

В финале программы многие перестали сдерживаться и вышли танцевать. Коллектив, которому передалось настроение публики, долго не уходил со сцены.

Другая слушательница Алиса рассказывает, что на нее большое впечатление произвела Милена Барциц.

"Милена замечательно выступила, – сказала Алиса. – Она настоящая артистка. Очень мощный голос, и держалась великолепно на сцене даже рядом с такими знаменитыми артистами. Думаю, мы еще ее не раз услышим".

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт "Let it Beatles" коллектива "Фонограф-джаз-бэнд"

Впрочем, были и другие мнения о концерте.

"Музыку Beatles в этих аранжировках изломали, искорежили, от битлов в ней ничего не осталось", – сказал один из зрителей, видимо, ревностный почитатель битлов.

© Sputnik. ЗАФАС Гамгия, Владимир Бегунов Beatles с женским вокалом: Сергей Жилин рассказал о предстоящем концерте

Сергей Жилин на пресс-конференции в Sputnik объяснял трансформацию музыки тем, что в мире много коллективов, которые делают интересные кавер-вариации на песни ливерпульской четверки, но каждый в своем стиле. Чтобы послушать все разнообразие, надо долго сидеть в интернете, а в живую это практически невозможно. Программа "Let it Beatles" такую возможность предоставляет, используя всевозможные стили.

Идентичное битлам звучание, по мнению музыканта, сегодня не интересно.

"Это скучно уже на третьей песне, – говорит Жилин. – Я люблю разную музыку: симфонические оркестры, джаз, рок-н-рол. Здесь мы объединили все это в рамках одного проекта"

Сергей Жилин – российский пианист, дирижер, композитор, бэнд-лидер и педагог, Заслуженный артист России, руководитель коллективов, объединенных общим названием "Фонограф". Название появилось еще в 1983 году. В 1994 году Сергей Жилин выступил вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В 2007 году был музыкальным руководителем и дирижером рок-оперы "Парфюмер" по роману Патрика Зюскинда.