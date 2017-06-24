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Президент Абхазии встретился с молодежными лидерами

Президент Абхазии встретился с участниками молодежного проекта "Ашьаҭа"

© Фото: с сайта президента Абхазии
В Абхазии
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Участники проекта развития лидерского потенциала молодежи Абхазии "Ашьаҭа" встретились на территории курортного комплекса "Хипста Ривер - Эко Парк".

СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. В проекте участвуют 70 человек, общение Рауля Хаджимба с молодежью прошло в неформальной обстановке, рассказал зампредседателя Госкомитета по молодежной политике Абхазии Денис Соломко.

"Уверен, что дружба, взаимодействие и взаимопомощь среди вас будут только крепнуть, сказал Рауль Хаджимба, приветствуя участников. — Безусловно, при наличии дополнительной поддержки со стороны государства, вы сможете проводить более масштабные проекты с большим числом участников".

По словам Соломко, тема форума – эмоциональное лидерство. Участвовать в нем мог любой житель Абхазии от 14 до 30 лет, подавший заявку и прошедший собеседование. Рауль Хаджимба отвечал на вопросы молодежи о ДТП, наркомании, социальной политике в стране.

"Одна из участниц, студентка юридического факультета, рассказала президенту о том, что у нее приближается практика, — сказал Денис Соломко. – Рауль Хаджимба предложил ей пройти ее в юридическом отделе в Администрации президента".

Форум проходит на берегу реки Хыпста, в эко-парке "Хыпста-ривер" в окрестностях Гудауты.



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