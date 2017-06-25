От Баха до Шостаковича: "Нескучная классика" прозвучала в Сухуме

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный концерт "Нескучная классика" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в субботу 24 июня.

В концерте участвовала известная российская пианистка Ольга Дашевская. Именно по ее инициативе уже третий год в Абхазии проводятся подобные концерты.

"Сегодняшний наш концерт называется "Нескучная классика", наша цель – не просто сыграть музыку, чтобы вы получили удовольствие, но еще и собрать средства на реставрацию замечательного здания школы искусств, которому больше ста лет. Оно необыкновенно красивое снаружи и изнутри, там прекрасная лепнина, очень высокие потолки, роскошные окна и двери, но здание нуждается в ремонте, в реставрации", — сказала Ольга Дашевская.

Кроме реставрации здания, где располагается школа искусств, и приобретения для его учащихся музыкальных инструментов, необходимо еще соорудить вход в здание для детей с ограниченными возможностями, добавила Дашевская.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба "Нескучная классика": организаторы рассказали о программе благотворительного концерта

Перед зрителями благотворительного концерта выступили преподаватели школы искусств, исполнили классическую музыку Бетховена, Шостаковича, Моцарта, Прокофьева и других композиторов.

Концерт оправдал свое название, представленные музыкантами произведения не дали зрителям скучать, они были наполнены эмоциями и характером.

Серия благотворительных концертов "Нескучная классика" продолжится 26 июня в Государственном концертном зале Пицундского храма.

Концерты проводятся при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, Ассоциации "Инва-содействие", Государственного таможенного комитета, Управления культуры администрации города Сухум и одной из сотовых компаний республики.