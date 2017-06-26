Династия рыжих журналистов: Никоновы на "Абаза ТВ"

Sputnik, Амра Амичба.

Обмануть микрофон

Известный журналист, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") III степени Владимир Никонов был категорически против того, чтобы о нем писали.

"Это с моей стороны нескромно", — сопротивлялся он. Пришлось давить на жалость: не выполню задание – влетит от редактора.

Владимир Никонов — один из тех, кто работал на "Абаза ТВ" со дня открытия. Он вспоминает, что идея об учреждении частного, негосударственного телевизионного канала возникла у бывшего председателя Абхазской Гостелерадиокомпании Руслана Хашиг.

"Руслан Хашиг свою идею озвучил абхазскому предпринимателю Беслану Бутба и нашел понимание и поддержку в его лице. Руслан Мканович сделал все возможное для организации в Абхазии нового телеканала "Абаза ТВ", — вспоминает журналист.

Выпускник Московского государственного института культуры Владимир Никонов приехал в Абхазию из Калуги и с середины 80-х годов работал в Государственном русском театре драмы, тогда еще ТЮЗе.

"Театральный мир, он, в общем-то, тесный. Знакомый у меня работал в Сухуме, предложил приехать, показаться. Показался, взяли, — восстанавливает он цепь событий. — Попал я на подъем театра. Театр тогда становился на ноги, появлялись интересные спектакли, работали талантливые режиссеры Дмитрий Кортава, Адгур Кове. А Адгур Кове, главный режиссер, и сейчас довольно успешно работает в российских театрах".

Владимир Никонов играл главные роли в спектаклях по Даниилу Хармсу "Старуха", Червинского "Крестики-нолики", в сказках "Принц Балда" и многих других.

"Одна из удачных моих работ — детский боевик, который называется "Кот в сапогах", исполнил в нем главную роль", — ностальгирует Владимир.

В журналистику Никонов попал во время Отечественной войны народа Абхазии. По приглашению редактора Светланы Корсая начал работать в Гудауте на Абхазском радио, где за ним прочно закрепился неформальный титул — "абхазский Левитан". Правда, сам Владимир затрудняется ответить, почему именно такую параллель провели коллеги.

"Даже сейчас до сих пор очамчырцы и ткуарчалцы, когда видят меня, называют так, — поделился Владимир. — Ассоциации, наверное, у людей с Великой Отечественной войной, когда сообщения с фронта зачитывал Левитан".

При этом надо отметить, что Владимир Никонов не читал текст по радиоканонам, поставленным дикторским голосом. В его речи звучали интонации заинтересованного человека.

"Почему-то почувствовал, что надо создавать иллюзию непосредственного общения со слушателем. Вот сидит Вова Никонов там, просто такой человек, и рассказывает. Поэтому я старался немого не по канонам радиопередач говорить. Ну, наверное, что-то во мне такое расслышали, я не знаю. Слишком много я в эфире был тогда, может быть, поэтому", — предположил он.

Во время Отечественной войны Абхазское радио для жителей Восточного фронта и для блокадного Ткуарчала в частности, было связующим звеном с "большой землей". Именно от Владимира Никонова жители узнавали новости, доводилось ему сообщать и неприятные вести.

"Микрофон — такая штука, его невозможно обмануть. Услышали в моих интонациях, что я действительно переживал. Я тогда понял, что от микрофона очень трудно скрыться", — признался Никонов.

Условия, при которых готовились эфиры, были порой экстремальные и требовали моментальной реакции.

"Как правило, все делалось быстро, срочно, судорожно. Иногда писался текст, например, а редактор Олег Багратович Шамба не успевал к эфиру, давал мне первый лист, а в это время писал вторую страницу, — рассказывает журналист. — Помог опыт театральной школы. А иногда видел какой-нибудь ляп, его редактировал по ходу чтения. Опять-таки не от хорошей жизни. Считаю, актерская профессия и умение импровизировать пригодились".

После войны, несмотря на то, что актерская профессия Владимиру Никонову нравилась, выбор в пользу журналистики ему пришлось сделать по материальным соображениям.

"Подрастала дочь. Семью надо было содержать. А на телевидении в то время получали немного больше, чем театральные работники", — не скрывает он.

По приглашению Руслана Хашиг начал работать на Абхазском телевидении корреспондентом службы новостей.

Выбор дочери Анастасии Никоновой пойти по его стопам и заняться журналистикой отец не одобрил и даже отговаривал от поступления на отделение журналистики филологического факультета АГУ.

"Довольно жесткая профессия для молодой девушки. Боялся, что она разочаруется, и так можно ведь жизнь сломать. Но она оказалась, по моему мнению, довольно сильным человеком. Я не ожидал. Без моего какого-то участия поступила и окончила университет. Слышал обывательские разговоры, что папа проталкивает, но я, наоборот, старался отталкивать от профессии. Не получилось, сама определилась", — поделился Владимир Никонов.

Два года назад Владимир Никонов ушел из профессии и "Абазы", сейчас работает в Национальной библиотеке имени Папаскир.

© Sputnik / Илона Хварцкия Журналисты Владимир Никонов и Анастасия Никонова

Дочь "Левитана"

За свою относительно недолгую пятилетнюю журналистскую практику Анастасия Никонова успела поработать в трех крупных СМИ Абхазии: на Абхазском государственном телевидении, в информагентстве Sputnik, а сейчас она корреспондент "Абаза ТВ".

Анастасия признается, что на выбор профессии, безусловно, повлияла работа отца. С детства подражала ему, даже пародировала в шесть лет.

"Забавный случай был. У нас дома, как во всех "хрущевках", между залом и лоджией есть большие двери. В одной из них не было стекла, вечерами надевала папины очки, усы какие-то приклеивала и пыталась читать какой-то текст", — смеется она.

Еще в школьные годы, вырабатывая в дочери сильный характер, Владимир Никонов никогда не делал вместо нее домашнее задание.

"Никогда не помогал мне писать сочинения. Первое время обижалась на него. Мне тяжело, а ему было бы легко это сделать. Но потом с возрастом поняла, он вырабатывал во мне характер", — заметила Настя.

Она считает отца большим интеллектуалом, который перечитал огромное количество книг.

"Думаю, не сказал, но он пишет стихи и никому не показывает, кроме меня. Мне до папы как до космоса, особенный человек для меня. Любовь к театру, чтению литературы, поэзии он привил. Буквально вчера принес мне новеллы Михаила Лакрба. Я читала, но решила перечитать, — сказала Анастасия. — Никогда не говорил, пойди, посмотри, почитай. Своим примером показывал, что нужно делать. Когда ты знаешь с детства, какой твой папа, а люди хвалят его профессиональные и человеческие качества, для себя ставишь высокую планку. Всегда говорили, вот твой папа какой, и я понимала, что надо соответствовать".

После поступления в АГУ однокурсников, а затем уже и коллег на Абхазском телевидении, куда Анастасия устроилась работать, удивляло, что девушка с русской фамилией говорит на абхазском языке. Журналист объяснила, что мама у нее абхазка – Рита Алания. Почти сорок лет она поет в Государственной хоровой капелле Абхазии. А когда мама уезжала часто на гастроли, оставляла дочь у бабушки и дедушки в деревне, в селе Лыхны.

"Абхазский такой же родной, как и русский, нет разграничения. Меня удивляло, но понимала реакцию людей. Фамилия моя русская и отца знают, и вдруг я на абхазском языке сюжеты делаю. Приходилось объяснять, что мама абхазка, — сказала девушка. – Знание языка идет с детства, с деревни. Даже сейчас, когда слушаю серьезные речи, ловлю себя на мысли, откуда я это слово знаю, но это все лыхненское воспитание".

Настя призналась, что ей нравилось пересекаться с отцом на съемочной площадке, что случалось довольно часто, так как работали они на разные телеканалы.

А самый первый сюжет ей в качестве корреспондента Абхазского телевидения помог сделать корреспондент "Абаза ТВ", поделилась одним секретом Анастасия.

"Пришла совсем "зеленая", и первая же съемка — заседание Парламента, — вспоминает она. — Долго слушала, что они говорят, пришла на работу и поняла, что ничего не поняла. Но на этой съемке был мой отец. Я набираю: "Папа, — говорю, — я ничего не поняла, но если я не напишу текст, меня уволят". Утрирую, конечно, но… Он мне по телефону изложил основные вопросы повестки, на которые следует обратить внимание и назвал второстепенные. Но должна сказать, отправка практиканта на заседание Парламента может отбить желание быть в журналистике вообще".

Несмотря на то, что Владимир Никонов не одобрил выбор профессии дочери, еще не раз выручал ее.

"Бывало, что я не знаю, кто мой спикер, не успевала уточнить. Звонила папе. Потом сказал, уже давай сама вырабатывай темп, — отметила Настя. — Очень часто пересекались и, возможно, это пересечение со временем его и привело к тому, что пора уходить из профессии и уступать дорогу молодым. Как папа сказал: "Все, пришло мое время, если дочка пришла на канал, где я работаю. Двух Никоновых на одном канале – это много". Папа ушел, и буквально через три-четыре месяца я устроилась на "Абазу". Получается, папа уступил мне свое место на телеканале".

Проработав некоторое время в информагентстве Sputnik, Настя опять сделала выбор в пользу телевизионной журналистики.

"Sputnik сегодня занял свою прочную нишу в информационном пространстве Абхазии и сыграл свою роль в моем становлении как журналиста. Когда прежний руководитель Инал Лазба предложил работу, я согласилась, так как он человек, за которым хочется идти, работать с ним, советоваться, доверять. Его сдержанность, интеллект и доброта — это те качества, которые помогли добиться Sputnik того места, которое есть сегодня у информагентства, — подчеркнула она. – Помню, когда Sputnik только зарождался, мы звонили и представлялись: "Здравствуйте! Вас беспокоят из информационного агентства Sputnik". — Порой респонденты шутили: "А что, Абхазия запустила свой спутник?" — Те ребята, которые начинали, уже через месяц доказали свой профессионализм, и в дальнейшем не нужно было уточнять, что это за информагентство. Этот коллектив — часть моей жизни. Когда что-то начинаешь вместе, это остается очень важной частью твоей жизни и приятным воспоминанием".

Самый большой смысл в журналистике и то, что тянет в профессию, Настя назвала возможность ежедневно узнавать что-то новое.

"Университет окончила пять лет назад, но получать образование продолжаю и по сей день. На мой взгляд, это самый бесценный опыт в журналистской деятельности для любого корреспондента, сколько бы ему ни было лет. Этот интерес и поддерживает меня, когда я безумно устаю", — призналась она.

А трудиться телевизионному журналисту приходится ежедневно. Чтобы выдать в эфир трехминутный репортаж, работать надо целый день.

"Людям, которые посмотрели наш трехминутный сюжет, кажется, что мы потратили 40 минут. На самом деле - это работа на съемочной площадке около двух часов, написание текста занимает энное время, зачитать текст, "почистить голос", сделать монтаж, наложить титры на спикеров, то есть это долгий процесс, который занимает много времени", — отметила Никонова.

Особенностью работы на "Абаза ТВ" журналист назвала свободу, предоставляемую руководством канала.

© Sputnik. Томас Тхайцук "Апсны": первая глава абхазской журналистики

"Возможность отрабатывать тему так, как ты это видишь, – это бесценно. Не помню случая, чтобы Руслан Хашиг поднялся, проверил мой текст или монтаж, титры. Да, ставит цель — пойти и снять, но снять так, как видит это и сам журналист, и насколько это объективно по отношению к происходящему действию", — подчеркнула Настя.

По ее мнению, похвалы, которые приходится слышать в адрес канала за освещение того или иного события, — заслуга руководства, в частности, Руслана Хашиг.

"Важно, когда с руководителя хочешь брать пример. Руслан Мканович не только хороший журналист, но и настоящий абхаз, каких мало. Он своим профессионализмом, рассудительностью и воспитанием каждый день учит и воспитывает в нас не только журналистов, но и людей. Когда ты даже не хочешь идти на какие-то съемки, но идешь, потому что стесняешься этого человека, — призналась Анастасия. — Руслану Мкановичу не хочется перечить, возражать. Он знает лучше, что тебе нужно. Были такие случаи, что я думала, не смогу разобраться в этой теме, но в конце рабочего дня, когда сюжет выходит в эфир, ему звонят и благодарят за репортаж, это дорогого стоит".

А еще Настя очень любит животных, с детства у нее дома живут коты. По ее словам, хочет завести большую собаку, но в квартире ее держать проблематично.

Поделилась журналист и своей мечтой – открыть приют для бездомных животных.

"Понимаю, что реализовать ее будет сложно. На данный момент я только могу написать о проблеме. У нас очень жесткое отношение к бездомным животным. Нигде в мире уже такого нет, — подчеркнула она. – Если бы городские власти направили средства, которые выделяют на отстрел, на приют, которым люди хотят заниматься, это было бы и гуманно, и справедливо. Но это тема моего будущего спецрепортажа".

Кстати, рыжий цвет волос у Анастасии не только от папы. Абхазская бабушка Ефросиния Чанба и мама тоже светлые, с рыжими волосами.

"Так что выбора в цвете волос не было", — пошутила Анастасия Никонова.