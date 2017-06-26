Ченгелия: республиканский выпускной вечер пройдет 28 июня в Сухуме

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Амра Амичба. Республиканский выпускной вечер пройдет 28 июня в Сухуме. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия.

"Из всех районов Абхазии в Сухум съедутся выпускники на республиканский вечер в среду 28 июня к 18 часов. В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба пройдет торжественное вручение аттестатов и медалей тем, кто с отличием окончил школу", — сказала Ченгелия.

В 156 школах Абхазии прошли государственные экзамены, выпускникам в торжественной обстановке вручили аттестаты об окончании среднего образования.

"Начинается время проведения традиционных выпускных вечеров. В каждом классе дети и их родители решают, какого числа проводить вечера после получения аттестата об окончании среднего учебного заведения", — заметила Медея Ченгелия.

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По словам замминистра, за порядком на торжественной церемонии следят как родители, так и сотрудники правоохранительных органов.

"Контроль, безусловно, нужен, много молодежи собирается в одном месте. Родители устанавливают дежурства и следят за порядком всю ночь, — сказала Ченгелия. — Также сотрудникам МВД задание дали с начала недели усилить наблюдение за местами массовых скоплений молодежи".

Медея Ченгелия заметила, что службы МВД и ГАИ будут задействованы и при проведении республиканского выпускного вечера 28 июня в Сухуме.

По словам замминистра образования и науки, более ста выпускников школ Абхазии уже поступили по квотам через Россотрудничество в вузы Российской Федерации. А те, кто собирается поступить в АГУ и в среднеспециальные учебные заведения, будут сдавать вступительные экзамены позже.



