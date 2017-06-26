Расплата за обман: сухумский аншлаг "Игроков"

Sputnik, Владимир Бегунов.

Абхазские студенты "Щуки" показали очередную дипломную работу. Предыдущая их постановка "Софичка" произвела фурор у зрителей. В "Игроках" было меньше социального и национального подтекста, это больше классический костюмный театр.

В трактире уездного города N собираются шулеры, и начинается большая игра, на кону — состояния. Обман, подлог, притворство, подкуп — на что только не пойдут игроки ради больших денег. Главная интрига — кто в конце останется в дураках?

Очень колоритных комических персонажей сыграли Дэвид Пилия и Лев Малишава. В роли Гаврюшки, слуги главного героя пьесы, была задействована Ирина Делба. Худрук абхазской студии Елена Одинцова говорила, что на этот чисто мужской спектакль (в пьесе Гоголя вообще нет женщин) не хватило мужского состава группы.

"Кроме того, Делба – характерная актриса, — рассказывает Одинцова. — Эта роль помогает раскрыть всю палитру возможностей".

Вход на спектакль был бесплатным, студенты играли "Игроков" при аншлаге.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игроки" студентов театрального института имени Щукина в абхазском драмтеатре

"Это замечательно, — говорит один из зрителей. – Прекрасная игра актеров, костюмы. Я не знал сюжет, и для меня интрига продолжалась до последней сцены".

Вообще же, русская классика про азартные игры в Абхазии популярна. В апреле прошлого года Народный артист России Евгений Князев выступал в РУСДРАМе с моноспектаклем по пушкинской "Пиковой даме", сейчас на ура прошли гоголевские "Игроки", а осенью гендиректор Русского театра драмы Ираклий Хинтба обещал "Игрока" Достоевского.

"Пьесу выбирала я, — говорит Елена Одинцова. – Мне кажется актуальной эта история про шулеров. В ней все обманщики, и до последнего момента не ясно, кто окажется в проигрыше. Это серьезная философская история о расплате за обман".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игроки" студентов театрального института имени Щукина в абхазском драмтеатре

Помимо актуальности пьесы, Одинцова рассказывает, что "Игроки" — удачный материал, на котором студентам хорошо учиться актерскому мастерству.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия после спектакля поздравила абхазских "щукинцев" с окончанием практики и наградила студентов и их худрука Елену Одинцову дипломом участника фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека" за предыдущий спектакль "Софичка".

"Вы начали вашу практику этого года со спектакля по Искандеру, надеюсь, это ваш любимый писатель и вы к нему еще вернетесь", — заявила министр культуры.

Эльвира Арсалия поблагодарила всех педагогов абхазской группы и пригласила студентов на ежегодную встречу в Министерстве культуры.

Зал долго аплодировал и не отпускал актеров со сцены.

"Хороший спектакль, то, что нужно во время отпуска", — поделился один из зрителей Николай. Рассказал, что приехал отдыхать сюда из Воронежа. В театр попал случайно, и спектакль ему понравился.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игроки" студентов театрального института имени Щукина в абхазском драмтеатре

По словам худрука абхазского курса, "Софичку" и "Игроков" студенты будут еще обкатывать год. Кроме того скоро начнутся репетиции "Кьоджинских перепалок" Гольдони. Что из этого попадет в репертуар абхазских театров, зависит от планов директоров самих театров.



