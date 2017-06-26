СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Золотым медалистам и отличникам сухумских школ вручили грамоты, цветы и подарки в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в понедельник 26 июня.

"Воспитать детей и направить их на правильный путь — самая важная задача для нас. Сегодня мы поздравляем школьников, которые с успехом завершили свою учебу. Дорогие выпускники, этот день для вас очень важный, вы оставили позади детские годы, впереди у вас таинственная, трудная и интересная жизнь", — сказала начальник Управления образования администрации Сухума Людмила Адлейба

В этом учебном году школу на золотые медали окончили четыре ученика Сухумской школы №10 и один выпускник из школы №4.

Для золотых медалистов и отличников учебы с песнями, танцами, стихами и пожеланиями выступили дети из различных детских садов столицы.

Отличившихся учеников также поздравили представители "Ассоциации предпринимателей Абхазии", оказав им материальные вознаграждения.

Городской выпускной бал 2017 © Sputnik / Томас Тхайцук

Городской выпускной бал 2017 © Sputnik / Томас Тхайцук

Городской выпускной бал 2017 © Sputnik / Томас Тхайцук

Городской выпускной бал 2017 © Sputnik / Томас Тхайцук

Городской выпускной бал 2017 © Sputnik / Томас Тхайцук

Городской выпускной бал 2017 © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Городской выпускной бал 2017

"Я поздравляю всех с окончанием школы, всех вас ждет большая дорога в жизнь. Я желаю всем поступить в институты, успешно окончить их и все вместе строить нашу республику", — отметил председатель "Ассоциации предпринимателей Абхазии" Роман Качарава.

Окончившие школу на золотую медаль поблагодарили за оказанное внимание и отметили, что и в дальнейшем будут стремиться достигать лучших результатов.

"Впереди у нас много трудностей, но мы не должны отступать перед ними, мы должны идти вперед. Хочу сказать спасибо нашим учителям, которые привили нам любовь к учебе", — отметил золотой медалист Зураб Тужба.

Золотые медали и аттестаты будут вручены выпускникам школ на Республиканском выпускном вечере, который пройдет 28 июня в Сухуме. В этом году школы Абхазии окончили около двух тысяч учеников.