Сафиет Шамова: развиваем общение адыгов и абхазов

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Развивать общение с соотечественниками зарубежья призван "Центр Адыгской культуры", сказала в интервью Sputnik председатель организации Сафиет Шамова.

"Наша общественная организация — это серьезное направление в работе Администрации Краснодарского края. Мы, адыги и абхазы, проживающие на территории края, имеем возможность сохранять свою культуру, развиваться, общаться. И вот, есть программа, которая создана именно для общения адыгов и абхазов с соотечественниками зарубежья. У нас была такая же программа, которую проводили в Турции, а сейчас, четвертый год, проведем в Абхазии", — сказала Шамова.

© Sputnik. Тоас Тхайцук, Саид Барганджия "Нальмэс" в Абхазии спустя 23 года

По словам председателя "Центра Адыгской культуры", в общественную организацию входит в основном молодежь. В Центре ее обучают языку, традициям, адыгскому этикету и танцу.

"Наша задача сохранить традиции своего народа. Адыги и абхазы — это народы-братья, у нас одни корни. Даже в языке, культуре, эпосе Нартском — все у нас перекликается", — отметила руководитель Центра.

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Шамова подчеркнула, что усилиями "Центра Адыгской культуры" и представителей его молодежного звена «Адыге-хасе» на площади перед Абхазским драмтеатром в Сухуме планируется провести традиционное культурно-массовое мероприятие для молодежи адыгско-черкесской диаспоры в Абхазии.