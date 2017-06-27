Автор музыки к абхазскому гимну: Валерию Чкадуа исполнилось 70 лет

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Композитору, автору музыки Государственного гимна Абхазии Валерию Чкадуа сегодня 27 июня исполнилось 70 лет.
"Валерий Чкадуа известный абхазский композитор, он выпускник музыкального училища, получил образование в Тбилисской консерватории по классу композиции и оставил немалый след в музыкальном искусстве Абхазии. Он является членом союза композиторов республики", — сказала корреспонденту Sputnik Заслуженная артистка Абхазии, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.
Она отметила, что Валерий Чкадуа стал автором многих талантливых музыкальных произведений.
"Для меня он интересен прежде всего как автор классических произведений, среди которых есть его известный балет "Рица". К сожалению, этот балет не ставился у нас на сцене, так как нет балетной труппы, но тем не менее это очень интересная музыка, наш оркестр до недавнего времени исполнял отрывки из этого балета. Думаю, что когда-нибудь будет возможность зрителю увидеть этот балет на нашей сцене", — подчеркнула Бжания.
Нинель Бжания также добавила, что Валерий Чкадуа пишет музыку для детей.
"У нас в училище, в частности, исполняются его произведения, у него очень много изданных и неизданных сборников для детей", — сказала она.
Нинель Бжания отметила важность того, что все рукописные произведения композиторов были изданы.
Абхазский композитор Валерий Чкадуа – автор государственного гимна Абхазии и музыки первого абхазского балета "Рица". Окончил Тбилисскую консерваторию (1977), аспирантуру (1980), работал старшим методистом Дома народного творчества Абхазии (1980–1981), методистом по фольклору научно-методического центра Министерства культуры Абхазской АССР. Валерий Чкадуа — член Союза композиторов Абхазии (1994) и СССР (1978). Член Ассоциации писателей Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа (2008).