Автор музыки к абхазскому гимну: Валерию Чкадуа исполнилось 70 лет

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Композитору, автору музыки Государственного гимна Абхазии Валерию Чкадуа сегодня 27 июня исполнилось 70 лет.

"Валерий Чкадуа известный абхазский композитор, он выпускник музыкального училища, получил образование в Тбилисской консерватории по классу композиции и оставил немалый след в музыкальном искусстве Абхазии. Он является членом союза композиторов республики", — сказала корреспонденту Sputnik Заслуженная артистка Абхазии, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.

Она отметила, что Валерий Чкадуа стал автором многих талантливых музыкальных произведений.

© Фото: из архива семьи Тванба Автору "гимна" Победы Леле Тванба исполнилось бы 65 лет

"Для меня он интересен прежде всего как автор классических произведений, среди которых есть его известный балет "Рица". К сожалению, этот балет не ставился у нас на сцене, так как нет балетной труппы, но тем не менее это очень интересная музыка, наш оркестр до недавнего времени исполнял отрывки из этого балета. Думаю, что когда-нибудь будет возможность зрителю увидеть этот балет на нашей сцене", — подчеркнула Бжания.

Нинель Бжания также добавила, что Валерий Чкадуа пишет музыку для детей.

"У нас в училище, в частности, исполняются его произведения, у него очень много изданных и неизданных сборников для детей", — сказала она.

Нинель Бжания отметила важность того, что все рукописные произведения композиторов были изданы.

Абхазский композитор Валерий Чкадуа – автор государственного гимна Абхазии и музыки первого абхазского балета "Рица". Окончил Тбилисскую консерваторию (1977), аспирантуру (1980), работал старшим методистом Дома народного творчества Абхазии (1980–1981), методистом по фольклору научно-методического центра Министерства культуры Абхазской АССР. Валерий Чкадуа — член Союза композиторов Абхазии (1994) и СССР (1978). Член Ассоциации писателей Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа (2008).