В Гудауте создали штаб по контролю за реализацией Инвестпрограммы в районе

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Штаб по контролю за реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы в Гудаутском районе создан администрацией района, об этом в интервью журналистам сказал премьер-министр республики Беслан Барциц.

"Мы обозначили все проекты, все направления, по которым начнется реализация Инвестпрограммы. Главой администрации (ред. – Гудаутского района) принято решение о создании штаба по контролю за выполнением Инвестпрограммы", — сказал Барциц.

По словам премьер-министра, активное участие в работе созданного штаба примет и правительство республики.

"Правительство будет активно участвовать в работе этого штаба, чтобы все проекты, которые были запланированы на этот и последующие годы в рамках Инвестпрограммы 2017-2019 годов, реализовывались своевременно. Мы будем следить за двумя аспектами — это качество работ и сроки их выполнения. Уверен в том, что местное руководство, районная администрация и все, кто будет входить в штаб, сделают свою работу качественно", — подчеркнул глава правительства.

В ходе рабочей поездки в Гудаутский район Беслан Барциц отметил, что реализация Инвестпрограммы в районе фактически уже началась. В частности, в селе Джирхуа началась реконструкция дороги, ведущей в село. Работы по укладке асфальтобетонного покрытия, по словам премьер-министра, планируют завершить в течение двух недель.