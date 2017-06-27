Владимир Авидзба: 18 дневников станут основой книги о пребывании в Турции

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Амра Амичба. За двадцать лет работы в Турции накопился исторический и этнографический материал, который дипломат намерен изложить в отдельной книге. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал Заслуженный журналист Абхазии Владимир Авидзба перед началом торжественного заседания в АбИГИ в честь его 80-летия.

По словам Авидзба, за годы пребывания в Турции в качестве полномочного представителя Абхазии свои впечатления дипломат изложил в 18 личных дневниках.

"20 лет я не просто сидел в Турции. Я что-то видел, что-то познал, изучал, с кем-то встречался, общался. Были разочарования, были очарования. Все, что я пережил, в этих дневниках. Ученым, фольклористам, этнографам, я думаю, если они внимательно прочтут, мои записи принесут большую пользу", — уверен Владимир Авидзба.

Юбиляр признался, что половина книги уже написана.

"Если сумею, я переработаю все эти дневники. Если не успею, это закон природы, зависит не от меня, завещаю своему сыну и дочери, чтобы передали в дар моему отделу источниковедения, где я сейчас работаю", — сказал Авидзба.

Сейчас Владимир Авидзба работает в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа в отделе источниковедения.

"Ощущаю себя так, как будто только вчера родился. Настроен на работу. Здесь такая атмосфера, что хочется трудиться. Вторую молодость приобрел в этом здании, — поделился он. — Здесь работали Хухут Бгажба, Георгий Дзидзария, Владислав Ардзинба, и сегодня эту эстафету переняли очень умные, думающие ученые, их надо слушать".

Журналист, дипломат, кандидат исторических наук Владимир Авидзба признался, что гордится тем, что подобно истинному абхазу достойно прошел свой многолетний жизненный путь.

"Если спросят, что бы ты изменил в своей жизни, положив руку на сердце, могу твердо сказать — ничего. С начала и до сегодняшнего дня ни о чем не жалею, долг свой выполнил. А долгом я считаю служение Отечеству и своему народу – будь то в Турции или на руководящих партийных должностях", — отметил Авидзба.

Владимир Авидзба родился в 1937 году в селе Верхняя Эшера Сухумского района.

С 1956 года начал работу в качестве актера Абхазского государственного драматического театра. В том же году поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института.

С 1967 по 1973 годы работал заведующим отделом и заместителем редактора абхазской газеты «Апсны капш» (Красная Абхазия).

В разные годы работал на высоких партийных должностях.

С 1994 по 2014 годы — полномочный представитель Республики Абхазии в Турции.

Кандидат исторических наук, член Союза журналистов СССР, избирался депутатом Верховного Совета Абхазии.