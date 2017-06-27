"Бездонный" котел абхазской хамсы

Рыбный завод Анатолия Ашуба, расположенный на территории очамчырского порта, уже более 10 лет занимается ловлей и переработкой хамсы. Но из-за отсутствия в абхазском законодательстве закона о рыболовстве, регулирующего количество рыбозаводов, этот вид рыбной отрасли в ближайшем будущем может прекратить свое существование, считает Ашуба.

© Sputnik. Роберт Джопуа Путина хамсы в Абхазии: линия соприкосновения

"Мы были первооткрывателями этой отрасли в Абхазии. Учредители, которые стали вести с нами сотрудничество, активно интересовались перспективой этой отрасли, ее будущим и тем, как сложится работа здесь. Мы подошли к осуществлению этой идеи основательно, стали узнавать, какое количество рыбы приходит к нашим берегам, какое количество можно вылавливать, чтобы не навредить экологии и иметь при этом какую-то выгоду для себя и бюджета страны. На тот момент была установлена квота на 15-20 тысяч тонн, и согласно этому, стараясь учитывать все нюансы, мы и построили завод", — рассказывает Анатолий Ашуба.

Количество заводов с каждым годом увеличивалось, а закон, контролирующий эту отрасль, так и не был принят. В то же время рыбы становилось все меньше, и абхазские экологи стали бить тревогу, продолжает он.

"Негодование экологов вполне можно понять. Процесс лова рыбы и ее количество должны контролироваться экологами и соответствовать их правилам и нормам. Некоторые считают, что лов рыбы у нас ведется бесконтрольно, но на самом деле мы каждый понедельник во время сезона в письменной форме посылаем сводку о выловленной рыбе в Министерство сельского хозяйства. Сводку подтверждают экологи, прикрепленные к рыбозаводу, в нашей работе такой контроль просто необходим", — считает директор.

Ситуация на сегодняшний день немного удручает, к проблеме рыбной отрасли нет должного внимания, и подобное отношение может сильно отразиться на будущем рыбозаводов, и не будет перспективы их развития, добавил он.

"В этом году мы все немного прогорели. Рыбы не оказалось в таком количестве, и выловить мы смогли только около 2000 тонн. И предугадать невозможно, будет ли рыба на следующий год", — объясняет Ашуба.

Закон о рыболовстве в Абхазии необходим для развития этой отрасли. При грамотном подходе и бережном отношении к биоресурсам страны эта отрасль будет приносить большую пользу, пополнять бюджет и давать рабочие места, в заключении добавил он.

Как известно, на сегодняшний день турецкая сторона вылавливает за сезон 200-250 тысяч тонн рыбы, Грузия добывает 100-120 тысяч тонн. В свою очередь в Абхазии установлена квота до 40 тысяч тонн рыбы.

© Russia Today. Роберт Джопуа Роман Дбар: причина низкого улова хамсы – перепромысел

Ранее в интервью Sputnik к вопросу о рыбной промышленности в Абхазии давал комментарий один из учредителей предприятия "Абхазморпром" Сонер Гогуа. В своем интервью он отметил, что Абхазия — единственная страна Черноморского бассейна, ограничивающая квоты на вылов рыбы. Также он подчеркнул, что черноморская хамса заходит в прибрежные воды страны с января и находится в водах Абхазии до конца марта. Так как экономика Абхазии слабее, чем экономика России, Турции и других стран, а также потому как в республике около шести заводов по переработке рыбы, необходимо вести правильную политику в этом направлении, считает Гогуа.

Отсутствие хамсы у берегов Абхазии директор Института экологии АНА Роман Дбар объясняет ее перепромыслом. Как рассказывает ученый, на протяжении последних десяти лет промысел только возрастал, это в конечном счете привело к резкому сокращению численности хамсы. Об этом экологи предупреждали не первый год, но достигнуть соглашения между странами Черноморского региона по квотированной добыче не удалось. Все страны участники этого процесса не заключают соглашение о рациональном использовании, охране мигрирующей рыбы, что и привело к печальным последствиям, объяснял главный эколог республики.

Выходом из сложившегося положения абхазский Институт экологии считает необходимость всем странам, добывающим хамсу в Черном море, выработать условия ловли мигрирующего вида рыбы и рационального его использования.