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Ладария: начались работы по асфальтированию дороги в селе Джирхуа

© Фото: Томас тхайцук
В Абхазии
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Рабочая поездка премьер-министра Абхазии Беслана Барциц в Гудауту, посвященная реализации Инвестпрограммы на 2017-2019 годы, состоялась во вторник 27 июня.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по асфальтированию дороги в селе Джирхуа по Инвестпрограмме начались, сказал корреспонденту Sputnik глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария во вторник 27 июня.

"На данный момент идут подготовительные работы, выравнивается полотно. Я думаю, в течение трех-четырех недель асфальт будет уложен. Протяженность дороги составляет шесть километров", — добавил он.

Поездка премьер-министра была связана с выполнением Инвестпрограммы по развитию социальной инфраструктуры района и города, сказал глава Гудауты.

Беслан Барциц на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Гудауте создали штаб по контролю за реализацией Инвестпрограммы в районе

"Обсуждались вопросы исполнения программы, создали штаб с участием депутатов районного собрания, глав администраций сел, санэпидстанции, чтобы посмотрели объекты, где будут ремонтные работы", — добавил он.

Среди объектов, которые будут отремонтированы по Инвестиционной программе,  Гудаутская школа №3 и Лыхненская школа, сообщил Ладария.

"Инвестпрограмма рассчитана на три года, на каждый год определены объемы и финансирование. Наша задача все работы выполнить в срок, там много объектов по водоснабжению, прокладке дорог, что необходимо нашему району", — подчеркнул он.

Созданная рабочая группа будет собираться раз в десять дней и контролировать ход выполнения программы, обсуждать ход его выполнения, сообщил Руслан Ладария.

По словам руководителя района, в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2019 охвачен практически весь район.



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