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Читанава: Госгидрометеослужба перешла в ведение Госкомитета по экологии

© Sputnik. Евгений Биятов
В Абхазии
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Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава рассказал на радио Sputnik о том, почему была реорганизована Гидрометеослужба республики.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Государственная гидрометеорологическая служба Абхазии реорганизована и включена в систему  Госкомитета по экологии и охране природы республики, об этом корреспонденту  Sputnik рассказал председатель Госкомитета Савелий Читанава.

"Существует указ президента от 2011 года, в котором при формировании структуры Кабинета Министров было определение  ввести Госгидрометеослужбу в состав Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии. В виду сложившихся обстоятельств данный указ не был реализован. В связи с формированием казначейской системы финансирования, встал вопрос о финансировании несуществующего государственного органа, который с 2011 года находился, якобы, в ведении Госкомитета по экологии, а реально не входил в состав, и финансирование осуществлялось транзитом через Госкомитет по экологии и охране природы Абхазии. И чтобы упразднить нестыковки, с образованием казначейской системы пришлось реализовать указ президента от 2011 года", — отметил он.

Читанава также подчеркнул, что вопрос о скорейшем реформировании был поднят и в связи с тем, что в Госгидрометослужбе были обнаружены нарушения финансового характера. 

"В результате проверок, осуществленных КРУ Министерства финансов, там выявлены некоторые нарушения, в том числе и финансовой дисциплины. Как вы знаете, еще в 2015 году был указ нынешнего президент Хаджимба об оптимизации штатной численности органов управления. Здесь с этим тоже были нестыковки, и мы их устраняем", — пояснил глава Госкомитета по экологии.

Савелий Читанава сказал, что структура службы сохраняется, а в систему Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии она вошла в качестве отдела. Он добавил, что руководитель пока не определен, но функции и задачи на отдел будет возложены  прежние.




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