Обошла Китай: Эрика Кварчия заняла первое место по настольному теннису

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Асида Квициния. Абхазская спортсменка Эрика Кварчия, обойдя Китай и Россию, заняла первое место в Первенстве восточно-европейской лиги по настольному теннису, сообщил корреспонденту Sputnik тренер сборной Абхазии Беслан Карчава.

"Эрика Кварчия провела 12 игр. Турнир был непростым, пройти такое количество игр за три дня — это большая нагрузка для спортсменки. Также в полуфинале Эрика Кварчия обошла китаянку, кандидатку в сборную своей страны, а, как известно, этот вид спорта сильно развит в Поднебесной", — делится впечатлениями тренер.

Как рассказывает Карчава, помимо победы в личном разряде в возрастной группе 12 лет и младше, абхазская команда также завоевала бронзу. Команда состояла их трех спортсменок —Эрики Кварчия, Ханифы Воуба и Беаты Аршба.

"Наша команда уже пять лет участвует в Первенстве восточно-европейской лиги по настольному теннису и показывает хорошие результаты. Учитывая большой потенциал наших детей, мы стараемся привлечь их к занятию спортом. Открывая все больше секции по всей стране, устраивая соревнования в разных городах Абхазии, мы тем самым привлекаем внимание молодых спортсменов и способствуем развитию этого вида спорта", — продолжает Карчава.

По его словам по всей Абхазии около трехсот детей занимаются настольным теннисом, из них около 150 детей принимают активное участие в турнирах страны.

© Фото: ГКМС Эрика Кварчия заняла первое место по настольному теннису

"В Абхазии в этом месяце также прошла спартакиада, и все районы страны представляли своих воспитанников. Постепенно мы начинаем привлекать к этому виду спорта отдаленные районы страны. В этом году мы организовали соревнования в Ткуарчале, Очамчыре, Гагре и Сухуме", — рассказывает тренер.

Всего в стране проходит около 10 турниров. Также сборная Абхазии принимает участие в соревнованиях, проходящих по Югу России и в первенстве Краснодарского края Южного федерального округа.

С 22 по 26 июня в городе Кстово прошло открытое Первенство восточно-европейской лиги по настольному теннису. 190 команд приняло участие в соревнованиях, 450 спортсменов из России, Казахстана, Молдавии, Китая, Белоруссии и Абхазии.



