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Эрика Кварчия заняла первое место по настольному теннису

Обошла Китай: Эрика Кварчия заняла первое место по настольному теннису

© Фото: ГКМС
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (131)
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Сборная команда Абхазии заняла III место в Первенстве восточно-европейской лиги по настольному теннису в городе Кстово Нижегородской области.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Асида Квициния. Абхазская спортсменка Эрика Кварчия, обойдя Китай и Россию, заняла  первое место в Первенстве восточно-европейской лиги по настольному теннису, сообщил корреспонденту Sputnik тренер сборной Абхазии Беслан Карчава.

"Эрика Кварчия провела 12 игр. Турнир был непростым, пройти такое количество игр за три дня — это большая нагрузка для спортсменки. Также в полуфинале Эрика Кварчия обошла китаянку, кандидатку в сборную своей страны, а, как известно, этот вид спорта сильно развит в Поднебесной", — делится впечатлениями тренер.

Как рассказывает Карчава, помимо победы  в личном разряде в возрастной группе 12 лет и младше, абхазская команда также завоевала бронзу. Команда  состояла их трех спортсменок —Эрики Кварчия, Ханифы Воуба и Беаты Аршба.

"Наша команда уже пять лет участвует в  Первенстве восточно-европейской лиги по настольному теннису и показывает хорошие результаты. Учитывая большой потенциал наших детей, мы стараемся привлечь их к занятию спортом. Открывая  все больше секции по всей стране, устраивая соревнования в разных городах Абхазии, мы тем самым привлекаем внимание молодых спортсменов и способствуем развитию этого вида спорта", — продолжает Карчава. 

По его словам  по всей Абхазии около трехсот детей занимаются настольным теннисом, из них около 150 детей  принимают активное участие в турнирах страны. 

Эрика Кварчия заняла первое место по настольному теннису
© Фото: ГКМС
Эрика Кварчия заняла первое место по настольному теннису

"В Абхазии в этом месяце также прошла спартакиада, и все районы страны представляли своих воспитанников. Постепенно мы начинаем привлекать к этому виду спорта отдаленные районы страны. В этом году мы организовали соревнования в Ткуарчале, Очамчыре, Гагре и Сухуме", — рассказывает тренер.

Всего в стране проходит около 10 турниров. Также сборная Абхазии принимает участие в соревнованиях, проходящих по Югу России и в первенстве Краснодарского края Южного федерального округа. 

С 22 по 26 июня в городе Кстово прошло  открытое Первенство восточно-европейской лиги по настольному теннису. 190 команд  приняло участие в соревнованиях, 450 спортсменов из России, Казахстана, Молдавии, Китая, Белоруссии и Абхазии.


Темы:
Спортивная Абхазия (131)


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