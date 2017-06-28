Хаджимба: необходимо ускорить выдачу паспортов и видов на жительство

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Ускорить процесс паспортизации населения и выдачи видов на жительство поручил руководителям районных паспортных столов республики в среду 28 июня на совещании президент Абхазии Рауль Хаджимба, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

"Рауль Хаджимба поручил ускорить работу по паспортизации населения и выдачи видов на жительство. Руководство Министерства внутренних дел будет регулярно докладывать президенту о ходе этой работы", — уточнила Авидзба.

Пресс-секретарь президента также отметила, что начальники паспортных столов каждого из районов республики доложили Раулю Хаджимба о количестве выданных, готовых к выдаче паспортов нового образца, находящихся в стадии обработки документов, а также аналогичные данные по видам на жительство.



