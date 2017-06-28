23:17 28 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Паспорт нового образца.

Хаджимба: необходимо ускорить выдачу паспортов и видов на жительство

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
23420

Президент республики Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи паспортов и видов на жительство.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Ускорить процесс паспортизации населения и выдачи видов на жительство поручил руководителям районных паспортных столов республики в среду 28 июня на совещании президент Абхазии Рауль Хаджимба, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.  

"Рауль Хаджимба поручил ускорить работу по паспортизации населения и выдачи видов на жительство. Руководство Министерства внутренних дел будет регулярно докладывать президенту о ходе этой работы", — уточнила Авидзба. 

Пресс-секретарь президента также отметила, что начальники паспортных столов каждого из районов республики доложили Раулю Хаджимба о количестве выданных, готовых к выдаче паспортов нового образца, находящихся в стадии обработки документов, а также аналогичные данные по видам на жительство.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посетители ЭКСПО
    Самые-самые

    С начала выставки ЭКСПО-2017 в Астане самыми популярными павильонами стали уголки России, Узбекистана и Индии.

  • Президент Алмазбек Атамбаев и спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Бишкек
    Приезжайте почаще

    Президент Алмазбек Атамбаев пригласил парламентскую делегацию России приезжать почаще, отдыхать в Кыргызстане и отозвался о приеме россиян, как о встрече с родней.

  • ООО Нафтан
    Не долили

    Российские нефтяные компании в третьем квартале 2017 года поставят в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти, когда для нормальной работы белорусским НПЗ нужно 6 миллионов тонн ежеквартально.

  • Парень с татуировками
    Не детское это дело

    В Латвии хотят запретить школьникам запретить детям делать татуировки и уколы красоты, ходить в солярий и есть фастфуд.

  • Нас стрельбище, архивное фото
    Уроки жизни

    Ряд министерств Литвы совместно с организацией "Союз стрелков" рассматривают возможность введения с этого года в школах для старшеклассников уроков национальной безопасности.

  • Анжела Колацки
    Объединение не интересует

    Унионистские партии и движения в Молдове всегда были малочисленны и останутся непопулярными среди населения, считает политолог Анжела Колацки.

  • Криштиану Роналду
    Мечты сбываются

    Всемирно известный футболист Криштиану Роналду дал автограф таджикскому фанату.

  • Флаг Узбекистана
    Расширяя круг

    В России откроется еще одно Генеральное консульство Узбекистана - в Екатеринбурге. Известно, что представительства Узбекистана также могут появиться в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

  • Газовая колонка.
    Угарные счетчики

    С 2018 года в Эстонии станет обязательной установка в жилых домах датчиков угарного газа.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Демонстрант с капюшоном стоит возле горящего мотоцикла в столкновениях с ОМОНом во время антиправительственного протеста в Каракасе 22 июня 2017 года
День памяти и скорби, футбол и кино: кадры недели
Кодор
На краю обрыва: Батал Кобахия рассказал об угрозе Кодорской крепости
Золотые медалисты Абхазии
Золотые медалисты Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia