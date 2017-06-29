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Пресс-конференция министерства культуры

Кобахия: районы получат полномочия по охране культурного наследия

© Sputnik. Авидзба Бадрак
В Абхазии
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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (112)
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Производственное совещание Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия с региональными представителями в сфере ИКН и представителями органов местного самоуправления состоялось в четверг 29 июня.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба.  Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия заявил, что органам местного самоуправления будут делегированы полномочия по охране культурного наследия.

"Самое главное в реформе – делегирование местным органам огромных полномочий в сфере охраны культурного наследия. Не они нас будут спрашивать, что нам делать, а мы будем к ним обращаться и предлагать помощь, потому что эти объекты находятся на их территории, это часть истории их района", — добавил он.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия будут проводить семинары для представителей местных органов власти.

"Сегодня проходит первое производственное заседание, посвященное тому, как работать на местах по сохранению, охране, использованию объектов культурного наследия. Мы научим их тому, в каких случаях и как они должны реагировать, потому что у нас есть инструкции к закону, и там есть 21 приложение. Это то, как заводить учетную карточку, как обращаться в прокуратуру при разрушении объекта, как делать акт о состоянии объекта", — отметил Кобахия.

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Ранее в Абхазии было единое управление по охране объектов историко-культурного наследия, на местах, в некоторых районах были региональные представители, но они были в составе единой системы, заметил он.

"Мы в течение полутора лет, учитывая, что была реформа, когда Министерство культуры и Управление по охране памятников объединили, получилась диспропорция. Центральный орган объединился, а на местах остались отделы культуры, они напрямую не подчиняются Министерству культуры, но находятся в контакте и координации. Выпало звено по охране и надзору, мы добились того, чтобы отделы культуры расширили", — добавил заместитель министра. 

Теперь такие отделы культуры и культурного наследия в каждом районе, сообщил Кобахия

"В Гагрском районе выделяют две штатные единицы, в Сухуме определили одного архитектора. Почему в Сухуме один, потому что мы тут непосредственно находимся, нам легче реагировать", — сказал Кобахия.

Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия сложно реагировать на то, что происходит в районах республики, подчеркнул он.

"Сегодня мы собрали всех представителей районов, для того чтобы ознакомить их со всеми законодательными актами, это закон "Об историко-культурном наследии", Уголовный кодекс, Административный кодекс, Земельный кодекс. В процессе целевой программы министерства по инвентаризации объектов культурного наследия мы поняли одну вещь, что очень многие люди на местах, в том числе главные архитекторы городов, не знают многих законов", — отметил Кобахия.

Заместитель министра культуры подчеркнул, что архитекторы городов должны знать все законы и руководствоваться ими.

"Охрана историко-культурного наследия не только прерогатива государственных органов, есть архитектурные управления, они занимаются градостроительной средой, всеми объектами, в том числе объектами культурного наследия", — сказал он.

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По словам Кобахия, часть полномочий по охране историко-культурного наследия необходимо законодательно закрепить за местными органами власти.

"Это нужно для того, чтобы они на местах могли более жестко реагировать на нарушения. И последняя инстанция — это фиксация объекта для внесения в Государственный реестр", — отметил Кобахия.

Заместитель министра напомнил о разрушении объекта культурного наследия в Гудауте. Делегирование полномочий местным органам власти поможет экстренно реагировать на подобные правонарушения, добавил замминистра.

"В случае чего мы теперь будем применять санкции не только к тем, кто разрушает объекты, но и к чиновникам, которым платят местные органы самоуправления", — сказал Батал Кобахия.

По словам Кобахия, работа по подготовке специалистов местных органов власти будет продолжена. В течение следующего года полномочия по охране культурного наследия будут передаваться в районы республики.

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (112)


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