20:28 29 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян.

Симоньян выразила сожаление, что "Пентагон такой пугливый"

© Sputnik. Владимир Трефилов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
39 0 0

В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Жаль, что Пентагон такой пугливый, сказала главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, комментируя доклад разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), в котором говорится о влиянии этих СМИ на западную аудиторию, сообщает РИА Новости.

"Пара сотен журналистов (правда, действительно блестящих) за несколько лет стали главной угрозой для самой мощной армии мира? Жаль, мы сразу не знали, что Пентагон такой пугливый. Больше бы отдыхали и меньше работали", — сказала Симоньян РИА Новости.

Как отмечается в разделе "Пропаганда помогает формировать информационную среду" доклада РУМО, "набор инструментов для распространения российской пропаганды включает прокремлевские "новостные" сайты, телеканалы и радиостанции, такие как Russia Today и Sputnik, ботов и троллей в соцсетях, оптимизацию поисковиков и оплачиваемых журналистов в западных и других зарубежных СМИ".

Похожие обвинения в адрес Sputnik и RT звучали ранее в докладе ЦРУ, которое назвало эти СМИ угрозами.

Симоньян прокомментировала слова Макрона в адрес Sputnik и RT
© RUPTLY.
Симоньян прокомментировала слова Макрона в адрес Sputnik и RT

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

В принятой ЕП резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что РФ якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис и комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс
    Родился – сразу латвиец

    Латвия должна рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан, считает президент страны Раймондс Вейонис.

  • Тимофеев Иван Николаевич
    Не первая партия

    Страны Балтии не обладают решающим голосом в отношениях с Западом, но придают негативный резонанс и отношениям России со странами Западной Европы, считает программный директор РСМД Николай Тимофеев.

  • Григорий Карасин
    Никаких провокаций

    Россия будет жестко и адекватно реагировать на провокации со стороны Молдовы в отношении российских дипломатов, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

  • Рукопожатие
    Перерыв в 19 лет

    Министры внутренних дел Таджикистана и Узбекистана провели встречу в Душанбе после затяжной паузы в отношениях в 19 лет.

  • Новый фильм Ю.Разыкова Беглянки
    Любовь зрителей

    После показа фильма "Турецкое седло" в рамках Московского международного кинофестиваля уроженец Узбекистана Юсуп Разыков был награжден бурными аплодисментами.

  • Юри Ратас на саммите в Брюсселе
    Переход хода

    Правительство Эстонии одобрило председательство страны в Совете Европейского союза на ближайшие шесть месяцев, начиная с 1 июля.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выпускные вечера 2017. 28 июня в Сухуме прошел Республиканский бал
Праздник красоты и грации: бал выпускников Абхазии
Букеты, танцы, речи: как поздравляли отличников учебы в филармонии
Букеты, танцы, речи: как поздравляли отличников учебы в филармонии
Золотые медалисты Абхазии
Золотые медалисты Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia