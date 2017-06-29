Глава МИД Абхазии Даур Кове встретился с президентом Приднестровья

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. В рамках рабочего визита главы МИД Абхазии в Приднестровскую Молдавскую Республику состоялась встреча Даура Кове с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Об этом сообщил информационно-аналитический департамент МИД Абхазии.

На встрече присутствовали глава представительства Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и посол по особым поручениям Руслан Слободенюк.

Даур Кове выразил убежденность в том, что в рамках диалога на различных площадках будут найдены новые перспективные направления сотрудничества между двумя государствами.

"Наши народы многое объединяет – история, наше стремление в будущее, общие цели", — подчеркнул он.

Глава МИД Абхазии сообщил о том, что сегодня активно идет работа над проектом обновленного Договора между Приднестровьем и Республикой Абхазия о дружбе и сотрудничестве.

Даур Кове передал Вадиму Красносельскому приглашение президента Рауля Хаджимба посетить Абхазию.

Также в рамках рабочего визита глава МИД Абхазии встретился с министром иностранных дел Виталием Игнатьевым.

Виталий Игнатьев выразил признательность министру иностранных дел Абхазии за посещение республики накануне празднования 25-летия Министерства иностранных дел ПМР.

"Это знаменательное событие для всего коллектива внешнеполитического ведомства и страны в целом. Рад, что высокая делегация братской Республики Абхазия находится у нас в гостях в Приднестровье", — отметил Виталий Игнатьев.

Глава МИД Абхазии Даур Кове с удовлетворением отметил, что спустя почти 10 лет с момента последнего визита в ПМР ему удалось посетить республику.

© Sputnik. Томас Тхайцук Приднестровье ратифицировало Договор с Абхазией о безвизовом режиме

"Для меня Приднестровье – это не просто страна на карте. С Тирасполем и с этим краем у меня связано много воспоминаний, здесь живет много моих друзей. Рад, что в преддверии празднования юбилея МИД мы находимся здесь, и у нас есть возможность разделить с вами это большое событие", – добавил Кове.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено текущему процессу подготовки проекта обновленного Договора о дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Республикой Абхазия, а также укреплению межведомственных связей по различным направлениям. В частности, в рамках дискуссии была обсуждена возможность организации консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Во встрече приняли участие Полномочный Представитель Республики Абхазия в ПМР Александр Ватаман и помощник министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба.

На встрече также состоялся обмен мнениями о возможных механизмах наращивания торгово-экономического взаимодействия между братскими республиками. Виталий Игнатьев пригласил представителей Абхазии к участию в Приднестровском международном экономическом форуме, который пройдет в Тирасполе 6-8 июля 2017 года.

Глава МИД ПМР также проинформировал абхазских коллег о текущей ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова. По словам Виталия Игнатьева, молдавская сторона фактически продолжает применять в отношении ПМР тактику односторонних ограничительных мер.

В завершение встречи собеседники условились провести предметный анализ озвученных в ходе дискуссии инициатив по укреплению взаимодействия двух стран в различных сферах.

В рамках программы визита в Приднестровье делегация Республики Абхазия примет участие в заседании расширенной отчетной коллегии Министерства иностранных дел ПМР, приуроченной к 25-летию со дня образования внешнеполитического ведомства.