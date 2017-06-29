Хаджимба выразил соболезнования в связи со смертью Нафи Джусойты

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову по случаю кончины Народного писателя ЮО, крупного ученого и общественного деятеля, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени Нафи Джусойты. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"Примите мои глубокие соболезнования по случаю кончины Народного писателя Южной Осетии, крупного ученого и общественного деятеля, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени, большого друга Абхазии Нафи Григорьевича Джусойты", — говорится в тексте.

Рауль Хаджимба отметил значительный вклад Нафи Джусойты в развитие абхазо-осетинских культурных и научных взаимосвязей.

Нафи Джусойты принадлежит перевод сборника произведений Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа "Мой очаг" на осетинский язык, отметил президент.

"Нафи Джусойты, будучи народным депутатом СССР, входил в парламентскую группу по правовому статусу бывших автономных образований, вместе с нашим выдающимся политическим лидером Владиславом Ардзинба добивался восстановления суверенных прав малочисленных народов. Светлая и благодарная память о замечательном человеке, ученом и общественном деятеле навсегда сохранится в сердцах тех, кто поддерживал с ним добрые дружеские взаимоотношения и творческие связи", — подчеркнул Хаджимба.

Из-под пера Нафи вышло более 400 научных работ, в том числе 12 монографий, школьных учебников осетинской литературы, словаря литературных терминов, двухтомника "История осетинской литературы".

Он перевел на осетинский язык русских, украинских, грузинских классиков, в том числе роман в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Книги Джусойты издавались в переводах на русский, грузинский, украинский, польский и казахский языки.