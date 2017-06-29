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Вручение дипломов выпускниками АГУ

Торжество в АГУ: вручение дипломов и 80-летие исторического факультета

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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В 2017 году Абхазский государственный университет окончили 700 студентов, лучшим из них вручали дипломы в актовом зале вуза 29 июня.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Амра Амичба. Вручение дипломов лучшим выпускникам АГУ и 80-летие исторического факультета отметили в Сухуме в главном вузе страны. 

83 студента окончили исторический факультет АГУ в 2017 году. Профессор кафедры онтологии, логики и теории познания факультета философии Высшей школы экономики Борис Пружинин вручал дипломы выпускникам исторического факультета.

"Я представляю профессию, которая очень близка историкам. Я философ. А история — это то, в чем мы живем, чувствуем. Очень приятно вручать дипломы, — заметил он. — Поздравляю с тем, что заслужили дипломы своими годами труда. Я поздравляю преподавателей, которые внесли свой вклад в то, чтобы ребята что-то знали. А остальное зависит от них. Пускай работают и трудятся на благо Абхазии, на благо науки, на благо истории". 

Выпускник отделения международных отношений исторического факультета Эмиль Адлейба, как и его однокурсники, решил продолжить учебу, он уже поступил в магистратуру Казанского федерального университета. 

"С восьмого класса я мечтал поступить на отделение международных отношений. И рад, что сделал это, потому что мы сейчас находимся на такой стадии, когда развивается внешняя политика, — сказал Эмиль. – Обучение на отделении международных отношений заметно отличается, здесь более высокие требования, и жизнь очень насыщенна – это и учеба, и поездки, участие в конференциях, семинарах и фестивалях".

Республиканский выпускной 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выпускник отметил, что изначально на курсе было 16 студентов, но до вручения дипломов дошли только девять человек. 

Сарика Джинджолия окончила исторический факультета, и у нее сразу два красных диплома –бакалавра и магистра.  

"С осени начну искать работу. Решила все лето отдыхать", — призналась выпускница. 

Заведующий кафедрой журналистики Гурам Амкуаб, вручая дипломы выпускникам отделения журналистики, пожелал им в творчестве всегда придерживаться правды.

"Передать истину зрителю и читателю – вот главное, чему вы должны посвятить свою жизнь", — отметил Амкуаб. 

Депутат Народного Собрания Левон Галустян поделился, что ровно пятнадцать лет назад стоял на этой сцене, и ему вручали диплом об окончании отделения журналистики филологического факультета АГУ.

"Поздравляю всех выпускников. Уверен, что скоро вы пополните ряды профессионалов, которые трудятся на благо нашей страны", — сказал Галустян.  

Вручение дипломов совпало со знаменательной датой – АГУ отмечает 80-летие исторического факультета. 

Говоря о роли истории исторического факультета в Абхазии, выступавшие отмечали, что патриотизм и достоверность не антитезисы, а дополняют друг друга. Историю факультета показали через призму исторических событий абхазского народа. Именно историки в периоды обострения общественно-политических событий выступали от имени народа и выражали их чаяния. 



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