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Президент Рауль Хаджимба и помощник президента РФ Владислав Сурков.Фото с места события.

Рауль Хаджимба встретится с Владиславом Сурковым 3 июля в Сухуме

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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В рамках встречи Рауль Хаджимба и Владислав Сурков планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Встреча Рауля Хаджимба с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым состоится в Сухуме 3 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

"В рамках рабочего визита помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков и Рауль Хаджимба планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений", — говорится в сообщении.

Предыдущий визит Владислава Суркова в Абхазию состоялся в июле 2016 года. В ходе рабочего визита стороны обсудили реализацию Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии, вопросы касающиеся реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. 

 



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