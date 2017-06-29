Рауль Хаджимба встретится с Владиславом Сурковым 3 июля в Сухуме

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Встреча Рауля Хаджимба с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым состоится в Сухуме 3 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

"В рамках рабочего визита помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков и Рауль Хаджимба планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений", — говорится в сообщении.

Предыдущий визит Владислава Суркова в Абхазию состоялся в июле 2016 года. В ходе рабочего визита стороны обсудили реализацию Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии, вопросы касающиеся реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.