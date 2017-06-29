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Динара Сичинава

"Простоту вещей" и 16 натюрмортов представила художница Динара Сичинава

В Абхазии
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Персональная выставка юной художницы Динары Сичинава под названием "Простота вещей" прошла в Гагре.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Шестнадцать натюрмортов, выполненные Динарой Сичинава, были выставлены в красивом живописном месте во дворе одного из ресторанов Гагры. 

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"Мне нравится писать натюрморты, потому что мне нравится находить красивое в обыденных вещах, которые окружают нас. Вы просто не обращаете на них внимания, а я вижу. Моя выставка называется "Простота вещей", потому что считаю, что прекрасное заключается в простоте", — сказала юная художница.   

По признанию юной Динары, всего год как она пишет картины, но планирует освоить профессионально мастерство художника: четыре года посещала уроки живописи в Школе искусств, получила диплом, а сейчас занимается с педагогом на дому.

"Пишу я пока только натюрморты. Родители выделили мне комнату, в ней моя студия. Краски и холсты я покупаю в Сочи", — рассказала юная художница.

Посетителям выставки, среди которых были и депутат Народного Собрания Астумур Аршба и Заслуженный художник Абхазии Геннадий Барциц, картины юной художницы понравились. 

  • Работа Динары Сичинава
    Работа Динары Сичинава
  • Работа Динары Сичинава
    Работа Динары Сичинава
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Работа Динары Сичинава
    Работа Динары Сичинава
  • Работа Динары Сичинава
    Работа Динары Сичинава
  • Работа Динары Сичинава
    Работа Динары Сичинава
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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Работа Динары Сичинава

"Педагоги Динары постарались, она действительно талантливая. Работает в разных техниках. Нужно понимать, что девушка пока достаточно юна, ищет себя. Говорить о каком-то профессиональном уровне сложно. Учитывая, что девушка способная, хочет чему-то научиться, впереди вся жизнь для творчества. Все в ее руках. Все зависит от того, как она будет работать, заниматься, учиться", — сказал Геннадий Барциц. 

Динара Сичинава весной принимала участие в Международном конкурсе ЮНЕСКО и стала  лауреатом первой степени в номинации «Мой яркий прекрасный мир».  

Юная художница планирует провести выставку для абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге.



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