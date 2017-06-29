Верховный Суд подтвердил право Риты Трапш на восстановление в должности

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Кассационная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Абхазия под председательством судьи Эсмы Корсая оставила в силе решение Сухумского городского суда о восстановлении Риты Трапш в должности заместителя главного врача по родовспоможению Республиканской больницы, сообщается на сайте Верховного Суда Абхазии.

"Вынесено частное определение в адрес Министерства здравоохранения Абхазии, в соответствии с которым Рита Трапш не вправе занимать две руководящие должности — заместителя главного врача по родовспоможению, заведующей отделением и акушера-гинеколога. Минздраву предписано в течение месяца устранить данные нарушения", — говорится в сообщении.

31 марта Сухумский городской суд в открытом судебном заседании рассмотрел и удовлетворил гражданский иск Риты Трапш к Республиканской больнице о восстановлении в должности заместителя главного врача по родовспоможению Республиканской больницы и оплате вынужденного прогула.

© Sputnik. Максим Богодвид Суд обязал восстановить Риту Трапш в должности

18 января 2017 года министр здравоохранения Абхазии своим приказом освободил Риту Трапш от должности заместителя главного врача Республиканской больницы по родовспоможению, но сохранил за ней должность заведующей акушерско-физиологическим отделением.

17 января 2017 года Белла Пилия была назначена временно исполняющей обязанности заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы приказом и. о. главного врача больницы Аслана Берзения.

Рита Трапш была заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы с 2013 года.