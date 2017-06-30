Какой курорт Абхазии тебе подойдет: тест для туристов

Проект "Шедевры московской сцены" в РУСДРАМе продолжился спектаклем Сергея Голомазова и Веры Бабичевой по "Трем сестрам" в четверг 29 июня.
Нодар Чанба - автор многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений.
Когда-то в горах Нового Афона для доставки древесины действовали узкоколейка и фуникулер, местный изобретатель хочет возродить эстакаду канатки как основание для пассажирского монорельса.
Группа саперов МЧС России завершила второй этап по разминированию территории Южной Осетии, очистив от взрывоопасных предметов более 30 гектаров и обезвредив 105 мин и не разорвавшихся боеприпасов.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие во встрече министров обороны в формате миссии "Решительная поддержка" НАТО в Исламской Республике Афганистан.
Мужчина, пытавшийся совершить наезд рядом с мечетью во Франции, является армянином, ему 43 года.
Природный очаг инфекционного заболевания обнаружили близ комплекса "Байконур".
Действующий член Социал-демократическая партия Кыргызстана Жогорку Кенеша выдвинул собственную кандидатуру в президенты.
Минск просит Иран побыстрее строить многофункциональный комплекс "Магнит Минска".
На выборы в Сейм Латвии в следующем году попытаются повлиять из-за рубежа, заявил глава МИД Эдгарс Ринкевичс.
В Афганистан отправят семерых литовских военных, они будут обучать, консультировать и поддерживать силы безопасности, министерства и другие государственные учреждения страны.
В Молдове из-за непогоды без электричества остались 45 населенных пунктов.
Директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана Шерхон Салимзаде и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе встречи в Душанбе обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере предотвращения транснациональной преступности.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил открыть на базе Академии МВД республики курсы по изучению русского и китайского языков.
Правительство Эстонии определилось с тем, каким образом армия и флот обеспечат обороноспособность страны в период до 2027 года.
Группа саперов МЧС России завершила второй этап по разминированию территории Южной Осетии, очистив от взрывоопасных предметов более 30 гектаров и обезвредив 105 мин и не разорвавшихся боеприпасов.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие во встрече министров обороны в формате миссии "Решительная поддержка" НАТО в Исламской Республике Афганистан.
Мужчина, пытавшийся совершить наезд рядом с мечетью во Франции, является армянином, ему 43 года.