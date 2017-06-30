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Нодар Чанба

Нодар Чанба назначен директором Государственной хоровой капеллы Абхазии

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Нодар Чанба - автор многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Приказом министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия директором Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия назначен Нодар Чанба, сообщает пресс-служба Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия.

"Для нас большая радость, что такой всемирно известный музыкант, как Нодар Чанба, согласился возглавлять нашу прославленную Государственную хоровую капеллу. Дирижер заверил нас, что сейчас у него появилась возможность чаще бывать на родине. У нас была встреча с Нодаром Чанба и с художественным руководителем капеллы Норой Аджинджал. На данный момент они вместе готовятся к фестивалю органной музыки в Пицунде. Также капелле предстоят гастроли в Москве в октябре 2017 года ", — сказала корреспонденту Sputnik министр культуры Эльвира Арсалия.

Чанба Нодар Викторович – композитор, дирижер, Народный артист Абхазии, родился в 1955 году в городе Гудаута.

В 1978 году окончил Сухумское музыкальное училище по специальности "Музыковедение и композиция". 

В 1985 году окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности "Хоровое дирижирование". 

С 1992 по 1993 годы был министром культуры Республики Абхазия. 

Хоровая капелла Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
Хоровая капелла Абхазии награждена oрденом "Ахьдз-Апша" III степени

В 1992 и 1994 годах принимал участие в мастер-классах и концертах Бах-Академии в городе Штутгарте, проходивших под руководством Гельмута  Филлинга. 

В 2001 году прошел курс стажировки в Московской консерватории по специальности "оперно-симфоническое дирижирование" у главного дирижера Большого театра России профессора Марка Эрмлера. 

С 1985 года работал дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии, став в 1986 году ее художественным руководителем и главным дирижером.

Нодар Чанба внес весомый вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, в том числе и абхазской народной музыки, а также является автором многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, обработок древних абхазских песен и духовных песнопений. Им опубликованы исследовательские статьи в различных журналах — "Музыкальная жизнь", "Искусство Абхазии". Является организатором различных фестивалей хоровой и симфонической музыки.

Работал профессором Сеульского университета. Его балеты "Пиноккио" и "Иисус" ставят в Сеуле в Национальном театре и Санмен Артцентре.

В 2007 году за большие заслуги в развитии музыкального искусства Республики Абхазия присвоено звание Народного артиста Республики Абхазии. 



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