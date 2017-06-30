Минтуризма: опытные гиды приходили на экзамен с корвалолом

Sputnik, Владимир Бегунов.

Как рассказывает Кристина Лакербая, в этом году было введено новое правило, аттестационную комиссию должны были пройти все экскурсоводы независимо от стажа работы, сдать экзамен и получить бейджик. Одновременно с этим произошло разделение гидов на категории. Те, кто смог предоставить документы о стаже, получили вторую или первую категории.

Замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба неоднократно заявлял на пресс-конференциях, что категория экскурсовода повлияет на частоту прохождения аттестации. Новички будут сдавать экзамены раз в год, экскурсоводы второй категории – раз в три года, самые опытные гиды с первой категорией будут подтверждать свой статус раз в пять лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минтуризма: экскурсоводы должны быть всесторонне развиты

"Мы аттестовали более 450 экскурсоводов, — говорит Кристина Лакербая. – Экзамен проходил в два этапа: тестирование и рассказ о конкретном маршруте. В комиссию входило более десяти человек: ученые, сотрудники министерства, члены общественных организаций и журналисты".

По словам начальника отдела Минтуризма, аттестация в этом году была открытой. Ее смысл был в том, чтобы поднять уровень качества обслуживающего персонала.

Как рассказывает Лакербая, на аттестации волнения у опытных экскурсоводов было больше, чем у новичков.

"Молодежь приходила туда, как на обычный экзамен, а гиды, имеющие 10-15 лет стажа, брали с собой корвалол".

Сейчас у тех, кто не сдал, есть возможность подготовиться, поездить на практику и пересдать экзамен. Как говорят в Министерстве туризма, не сдали в основном новички, у которых было мало практики.

На основе аттестации, в Абхазии будет составлена база данных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму.



