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Вторая Полка Добра установлена в Ткуарчале

"Полка добра" для малоимущих: теперь и в Ткуарчале

Фото предоставлено Каном Тания
В Абхазии
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Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (15)
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"Полка добра" - первый проект благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", в рамках которого планируется установить полки, наполненные продуктами питания и хозтоварами в магазинах городов республики.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Амра Амичба. "Полка добра" для малоимущих граждан открылась в Ткуарчале в магазине "Кира" в воскресенье 2 июля. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил Посол доброй воли Абхазии Кан Тания.

По его словам, хозяйка магазина Лолита Бигвава сразу откликнулась на предложение представителей благотворительного движения. 

"Мы будем привозить продукты, а Лолита согласилась сама их на полки выкладывать, следить за тем, чтобы полка всегда была наполнена продуктами, информировать нас по мере необходимости пополнения запасов", — сказал Кан Тания. 

Место локации "Полки добра" послы доброй воли Абхазии Камма Гопия и Кан Тания выбирают исходя из удобства расположения в городе, для максимальной доступности горожан. 

"Полки заполнены продуктами питания и бытовой химией. Несколько лет Камма занимается фондом "Киараз", у нее большой опыт, она знает, какие продукты первой необходимости необходимы малоимущим", — заметил Кан Тания. 

"Полки добра" планируется открыть в каждом городе Абхазии, и, по словам послов доброй воли, они нацелены показать, что сделать добро легко.

Акция полки добра прошла в Сухуме
© Sputnik. Бадрак Авидзба
"Полка добра" для малоимущих открылась в Сухуме

"Необязательно проводить какие-то дорогостоящие проекты. Сделать добро может каждый: достаточно купить от себя даже булку хлеба и положить на полку. И человек уже становится причастным к добру, — заметил Кан Тания. — Мы надеемся на то, что жители Ткуарчала поддержат инициативу и примут участие в поддержке нуждающихся и тех горожан, которым действительно нужна помощь".

Тания с сожалением констатировал, что в Сухуме, где 17 июня "Полка добра" была установлена в в торговом центре "Сухум-Маркет", не наблюдается особой поддержки со стороны граждан. 

"Мы сами закупаем и наполняем полку. Директор "Сухум-маркета" следит за тем, чтобы полка была наполнена, каждый день звонит и говорит, столько людей взяли, сколько нужно пополнить провизией, — отметил посол доброй воли. — А вот горожане не очень активно помогают. Предполагалось, что жители столицы и других городов сами тоже будут наполнять "Полку добра". Элементарно, даже зубную щетку или растительное масло купить и положить – было бы большой поддержкой для проекта. К сожалению, мы такого не наблюдаем". 

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано в Москве абхазской диаспорой. Оно будет заниматься гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта. Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты. 5 июня в столице России состоялся учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (15)


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