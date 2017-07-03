Синоптики считают аномальным скачок температуры в Абхазии

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Резкий скачок температуры воздуха – это опасное и аномальное явление, сказал корреспонденту Sputnik начальник Гидрометеослужбы Абхазии Левард Барцыц.

"Резкий перепад температуры воздуха очень опасен, так как вчера и сегодня наблюдается сильное ультрафиолетовое излучение", — добавил он.

Установившаяся температура воздуха наблюдалась в июле и ранее, однако в этом году произошел резкий скачок, отмечает он.

"В предыдущие годы температура повышалась постепенно, но здесь наблюдается колебание амплитуды. Колебание составило почти 20 градусов. Такой быстрый скачок опасен для природы", — уверен специалист.

Ранее главный терапевт республики Анжела Арчелия призвала людей не выходить в такие дни на улицу без крайней необходимости.

© Sputnik. / Шушаник Саргсян Как питаться в жару

По ее словам, для здоровья человека опасен такой перепад температуры воздуха. Она отмечает, что нельзя сразу заходить в помещение, где работает кондиционер. Температура тела должна немного выровняться и только потом можно переходить в более прохладные помещения.

Специалист отметила, что сильная жара опасна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и для гипертоников, они должны принимать необходимые лекарства и избегать выхода на улицу, сказала она.

Главный врач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа рассказал Sputnik о том, что в связи с резким повышением температуры, увеличения количества пациентов не наблюдается.

"Наплыва пациентов, поступивших к нам из-за жары, инфекций или ожогов у нас нет. Конечно, нежелательно в такую жару долго находиться на солнце", — подчеркнул он.

По его словам, в такую жару необходимо употреблять побольше жидкости, а в море купаться только в утреннее или вечернее время.