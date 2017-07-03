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Встреча Рауля Хаджимба и Владислава Суркова

Сурков: соглашение о медстраховании выведет Абхазию на уровень России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Абхазо-российские отношения (158)
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Помощник президента России Владислав Сурков рассказал журналистам об исполнении Договора с Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Соглашение России и Абхазии о медицинском страховании граждан республики позволит поднять уровень медицинского обслуживания в Абхазии до общероссийского, сказал после встречи с президентом Абхазии помощник главы России Владислав Сурков.

"Российская сторона доработает и ратифицирует Соглашение о медицинском страховании, которое позволит поднять медицинское обслуживание на качественно новый уровень и практически вывести его на общероссийский. Это довольно дорогостоящий для России проект, но мы будем его решать, безусловно", — отметил Сурков.

Помощник президента России подчеркнул, что договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве — это показатель перехода отношений двух стран на более высокой уровень интеграции. 

"Мы успешно и хорошим темпом продвигаемся по всем секторальным соглашениям. Социальная интеграция возрастает, это жители Абхазии уже почувствовали: увеличение пенсии и ряда других социальных выплат", — рассказал он.

Отдельно Сурков остановился и на исполнении договора в области безопасности. Создание совместной группировки войск, по его словам, очень серьезный шаг в этом направлении

Встреча Рауля Хаджимба и Владислава Суркова
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба о встрече с Сурковым: сотрудничество проходит в позитивном русле

Президент республики Рауль Хаджимба также считает, что реализация Договора проходит хорошими темпами. 

"Работа в этом направлении проводится в хорошем темпе. Это касается вопросов безопасности и пограничного сотрудничества. Есть готовность со стороны России и дальше продолжать работать по многим направлениям, в частности, в области безопасности", — сказал Хаджимба. 

Отвечая на вопрос журналистов о создании благоприятных условий для инвесторов, Владислав Сурков сказал, что работа в этом направлении ведется ежедневно. По его словам, есть ряд ограничений, которые снимаются шаг за шагом.

"Конечно, здесь есть инфраструктурные ограничения: газ, электричество – это объективные вещи, из-за которых рассчитывать на инвестиционный бум не приходится. Это надо решать и это довольно капиталоемкие вопросы. Есть вещи, связанные с желательной либерализацией рынка недвижимости. Известно, что здесь он (рынок недвижимости —ред.) довольно жестко ограничен. Если этот барьер был бы разумно снят, без рисков для суверенитета Абхазии, то, думаю, это тоже дало бы мощный толчок вперед. Кроме того, мы рассчитываем, что опыт Инвестиционного агентства, где сочетаются бюджетные средства и средства частных инвесторов, постепенно даст хороший эффект и создаст необходимую среду", — подчеркнул помощник президента России.

Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан президентами Абхазии и Российской Федерации 24 ноября 2014 года. Он, в частности, предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности. 

Темы:
Абхазо-российские отношения (158)


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