Разбой в масках: совершено нападение на частный дом в Сухуме

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Четверо в масках, вооруженные огнестрельным оружием, 2 июля 2017 года в 23:30 часов в Сухуме проникли в дом на улице Дзидзария, где совершили разбойное нападение на семью Лаши Цаава, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Преступники завладели суммой в 75 000 рублей, ювелирными изделиями и автоматом "Калашников", после чего, взяв ключи от автомашины марки "Ситроен С-кросс", принадлежащей Лаше Цаава, скрылись с места преступления, говорится в сообщении ведомства.

По данному факту Следственным отделом УВД по городу Сухум заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Республики Абхазия (разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере)

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление