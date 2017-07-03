Кино на свежем воздухе: в Сухуме откроется летний кинотеатр

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Летний кинотеатр откроется на Набережной Диоскуров в Сухуме в понедельник 3 июля, сказала корреспонденту Sputnik главный специалист Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.

"Мы уже третий год проводим летний кинотеатр. В этом году он будет располагаться на новом месте, у памятника Неизвестному солдату, там есть поляна. Также мы немного поменяли формат кинотеатра. Раньше мы использовали спортивные маты для зрителей, а в этом году мы сделали сиденья в виде деревянного амфитеатра и расширили экран", — рассказала Квициния.

Летний кинотеатр будет проводить бесплатные кинопоказы под открытым небом все лето по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 20:00, добавила она.

"По воскресеньям мы ждем наших самых юных зрителей, для детей будут показываться мультфильмы. Желающие могут оставлять свои пожелания, мы будем организовывать для них сеансы", — сказала Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Город, в котором нет кино

По ее словам, проект очень востребован среди населения, учитывая факт отсутствия кинотеатров.

"Есть проблема с кинотеатром в городе, а тут будет возможность прийти вечером. Мы показываем не новинки, но стараемся выбирать те фильмы, которые смотрит молодое поколение. Среди наших зрителей много туристов", — подчеркнула она.

Летний кинотеатр на набережной Сухума будет работать в течение двух месяцев. По ее словам, решение о том, какой фильм будет показан в тот или иной день, будет приниматься накануне показа. Кинотеатр откроется 3 июля в 20:00 фильмом "2+1".

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает главным информационным партнером проекта "Летний кинотеатр" Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума.

Кинокартины будут анонсироваться на сайте Sputnik Абхазия, а также на социальных страницах Sputnik Абхазия и Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума.

Это не первый опыт организации кинозала под открытым небом в Сухуме. В 2015 и 2016 годах подобный летний кинотеатр работал на Набережной Диоскуров.