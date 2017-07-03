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Лесные пожары

МЧС: в жару разжигать костры для пикников категорически запрещено

© Sputnik. Анна Огородник
В Абхазии
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Во вторник 4 июля ожидается повышение температуры до 38 градусов, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Неправильное обращение человека огнем становится причиной всех лесных пожаров, сказал в интервью Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. 

"Во вторник 4 июля ожидается до 38 градусов тепла. Поэтому МЧС рекомендует не выходить на улицу и не находиться под солнцем, нужно употреблять больше жидкости. В лесном массиве проводить пикники и разжигать костры категорически запрещено. При необходимости все машины находятся в рабочем состоянии, службы предупреждены", — сказал Квициния. 

Глава МЧС подчеркнул, что летом многие выезжают на природу, где организовывают пикники, но при этом зачастую не соблюдают правила пожарной безопасности. Вместе с тем он сказал о том, что в связи с жаркой погодой, установившейся в последние дни, никаких лесных пожаров или чрезвычайных ситуаций спасатели не наблюдали.

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"Человеческий фактор становится причиной всех лесных пожаров. Все происходит из-за неправильного обращения с огнем. Если соблюдать элементарные правила безопасности, то ничего не будет. Мы губим свою природу и наносим ей непоправимый ущерб. Прошу гостей республики и ее жителей беречь природу", — обратился Квициния.

По словам министра, в ближайшее время ведомство  планируют вынести вопрос организации пикников на рассмотрение в Парламент.  По его мнению, должен быть закон, регулирующий времяпровождения человека на природе,  так как люди, зачастую угрожают состоянию природы оставляя за собой различный мусор: стеклянные и пластмассовые бутылки, полиэтиленовые пакеты.



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