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Студенты у входа в АГУ.

Начался прием документов от абитуриентов в вузы Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Два высших учебных заведения республики Абхазский государственный университет и Сухумский открытый институт начали прием документов от абитуриентов.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Амра Амичба. Прием документов от абитуриентов АГУ начался 4 июля и продлится до 14 июля включительно. Об этом сообщила ответственный секретарь приемной комиссии университета Ева Озган. 

По ее словам, обычно в первые дни сдавать документы приходят немногие.

"В основном все приходят в последние дни приема документов, — сказала Озган. – Прием документов объявлен на 28 направлений и специальностей".

Главный вуз страны принимает абитуриентов на филологический, физико-математический, педагогический, биолого-географический, экономический, исторический, юридический и агроинженерный факультеты. 

"В этом году впервые объявлен прием на профиль теория перевода и межкультурная коммуникация по направлению филология", — сказала Ева Озган. 

По госзаказу в 2017 году в АГУ выделено 346 мест и в основном на педагогические направления и специальности – математика, физика, биология, химия, география, история, филология, абхазский и русский язык и литература, а также на сельскохозяйственные направления и специальности.

Руслан Чамян
© Sputnik / Томас Тхайцук
Приемная комиссия АГУ: принимаем документы от абитуриентов с 4 по 14 июля

"План приема по госзаказу формируется исходя из необходимости подготовки кадров для нашей республики, — заметила Озган. — План приема на платной основе формируется исходя из востребованности тех или иных направлений и специальностей у абитуриентов". 

Ответственный секретарь приемной комиссии заметила, что в прошлом году прием не состоялся по направлениям химия, лесное хозяйство, менеджмент. 

"Но что радует повышается интерес абитуриентов к филологическим и педагогическим специальностям – абхазскому языку и литературе, истории, — подчеркнула Озган. — И как уже сложилось годами неизменным остается интерес к юриспруденции". 

По ее словам, всего в АГУ обучаются три тысячи студентов. 

Приемная комиссия Сухумского открытого института начала работать с 13 июня и продлится прием до 17 июля, когда запланированы первые вступительные экзамены. 

"На сегодняшний день подано уже порядка 20 заявлений. В основном на специальности юриспруденция и экономика, внешнеэкономическая деятельность и таможенное дело", — сказала ответственный секретарь приемной комиссии Медея Сангулия. 

Всего в СОИ идет набор на девять специальностей: бухучет и аудит, мировая экономика и международные экономические отношения, агроэкономика и землеустройство, предпринимательство и налогообложение, юриспруденция и экономика, внешнеэкономическая деятельность и таможенное дело, экономика и управление курортом и туризмом, компьютерные технологии в экономике, банковское дело. 

"Сейчас в Сухумском открытом институте проходят экзамены у 40 абитуриентов, обучавшихся на подготовительных отделениях, — сказала Сангулия. — А вступительные экзамены в СОИ пройдут в последние две недели июля". 

При поступлении в вузы льготы на внеконкурсное зачисление имеют медалисты школ и победители республиканских олимпиад. Зачисляются сразу при условии, что сдадут профилирующий предмет на "отлично".



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